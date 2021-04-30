辦公室風水｜升職、加薪、防小人　靠一片鏡一個盆栽好過擺水晶？

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-04-30 18:15

打工仔在職場上最希望當然是得到公司的賞識，可以升職加薪，想增加工作運可以靠辦公室風水的小法寶，助你加強人緣、解煞、防小人，工作一切順利！

一張整齊乾淨的工作枱，令人工作起來更有衝勁。(unsplash)

居家講究風水，其實辦公室也不例外。走進辦公室，打開電腦便開始一天的工作，但你有想過辦公室的座位對你的工作表理有密切的關係嗎？辦公室的座位和桌面上不只放置電腦和文件，亦能靠一些小擺設增強工作運，不妨看看以下辦公室助風水的3大法寶，在工作上扶你一把吧！

▼▼▼按下圖即看辦公室助風水的3大法寶▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

假如你辦公室裡的座位，本身座向或位置不太理想，不妨利用下以上的小法寶，增強你的工作運。同時，正所謂「風水輪流轉」，一生不可能永遠一凡風順，亦不會一生倒霉，在桌上放置一個小風扇或空氣清新機，轉換一下周圍不好的空氣，是也不錯的。

一部小巧的空氣清新機也有淨化及過濾空氣的作用，釋出清新的空氣，有助提神，同時亦可令你變得健康起來，好運自然來！

空氣淨禦器推介：EUGadget 家用空氣净化器

▼▼▼按下圖即看空氣淨禦器推介▼▼▼

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/30）

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