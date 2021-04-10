職場12星座｜白羊堅毅、獅子勝負慾強　壓力下越戰越還有這2星座…

撰文： 鬧鬧女巫店 最後更新日期： 2021-04-10 10:29

編按：12星座人士的處事方式各有不同，不過在職場上，有幾個星座打工仔的抗壓能力特別強。想知道自己是否屬於這個星座，不妨看看下文。

哪4個星座抗壓能力最高？（按圖看清！）

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有一類人他們屬彈簧的，越是重壓，等到結束壓迫的那一刻，他們就會用自己所有的能量衝出前所未有的高度，尤其是這幾大星座：

白羊座

白羊座的人從來不缺少勇氣，而且不少白羊，甚至在很多事情上都願意做第一個吃螃蟹的人。在普通認知裏，熱烈往往是短暫的，和暴躁相互聯繫，但白羊不是，白羊的熱情支撐着他從始至終。

在壓力面前，他會把熱情和韌勁混合，在每一個堅持不下的節點，給自己加一次油。在壓力面前，任何人事物都不會對他有什麼致命的打擊，唯一能讓他感受挫敗的是他自己的放棄，而他絕不是願意自己承認失敗的性格，所以壓力面前只有上進一條路。

天蠍座

其實天蠍的天性多悲情，很多事情因為看得太透想的太多，變得敏感。但這些情緒只會發生在他碌碌無為，毫無頭緒的時間段內，用來懷疑這個時代、懷疑自己。每當他真的又有努力的方向，他的承受力會變得不可揣測。

很多人在面對壓力的時候，想到的是當下的身心疲憊極限。但他不是，心裏都是壓力背後的伊甸園，裏面是愛的人在和風沐雨的享受快樂，心中有牽掛有方向，便會滿身鎧甲。責任越大，能力便會越大。

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山羊座

吃苦是山羊最不怕的事情，因為他心裏清楚：能吃苦，意味着有進步。敢於吃苦對於山羊來說，是一種心態上的正視和征服。在事業走到一個關鍵點的時候，才會有比走平路更多的壓力，他是現實的，所以明白這種壓力面前，不能放棄！

現在吃了這麼多苦，為的就是越過這個高度，得到更多收穫。加上平時勤奮苦學的很多技能，都會在關鍵的時候説明他，自己的心理、實際能力和自我認知，都會讓他絕地開花。

獅子座

獅子是「王」，在性格和自尊的字典裏，放棄是禁忌！而且面對壓力當下的放棄，是對自尊的傷害。他有強烈的勝負慾，不管是看見了身邊比自己優秀的人，還是對和壓力對抗的自己。勝負欲在很多時候都會顯得太較真。

但往往在人生的道路上，在自己一個人面對壓力時，勝負欲是獅子對自己最後的自信，不管身邊人怎麼說，或者這件事有多麼難攻克。在壓力下，他會開啟為人不知的頭腦風暴，發揮超于常人的能力。

壓力也是動力，這句話絕對沒有錯，沒有被激發的時候，你自己可能都不知道，原來一身武藝！

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