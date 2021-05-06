35歲日本女設計師過勞死 大學輟學選擇設計 曾獲設計新人獎

撰文： 日式生活美學 最後更新日期： 2021-05-06 18:35

最近，日站君收到了十分令人痛心的消息：日本新生代平面設計師西川友美於早前周在東京因病離世，年僅35歲。

按圖看更多西川友美的作品！

+ 32 + 32 + 32

僅僅35歲！這樣的消息對於設計圈來說，猶如晴天霹靂，各種猜測也隨之開始。網友們留言「過勞嗎？」「熬了太多的夜，工作強度太大了吧」

就在日站君正捋順她短短一生的經歷和作品時，翻到了西川最近發佈的社交平台。3月22日她寫道「我要擺脫過去一個月左右糟糕的身體狀況」。看到她這樣的動態後，就更加令人痛心了！今天在日站君詳細介紹西川之前，不得不在這裏嘮叨幾句，無論如何都要注意身體啊！各位。

從體育生到新生代設計師

· 大部分的人生，都獻給了體育 ·

大家肯定想像不到，作為一個被眾人看好的新生代設計師，她曾經竟是個體育生。（和隔壁家老前輩安藤忠雄有那麼點類似）而且人生中絕大部分的時光，都奉獻給了體育事業。在接受學校的專門採訪時，西川自己也說到「從小學到高中為止都是籃球部的」。（好一個鐵血女漢子）

· 大學輟學，選擇設計 ·

但除了體育，她的人生就沒有別的了嗎？當然不，還有插畫。據說西川大三的時候由於學費的原因，她選擇了輟學，由於喜歡插畫就進入專門學校學習平面設計。雖然喜歡插畫，但做起平面設計來並不是如魚得水，西川就在兩者之間屢屢碰壁。即使平面設計和插畫，這兩個聽起來是同門師兄，但差別可不小。她老師經常對她說「不要做不好平面設計，就想逃到插畫的世界裏去！」

相關文章：專業骨牌藝術家勁到迪士尼都幫襯 曾砌出25萬塊作品12分鐘先跌完

+ 19 + 19 + 19

· 被業內名設計工作室錄取 ·

好在西川的悟性高、學習能力又強，很快就找到了打通任督二脈的方法，順利畢業！還迅速簽約了業內名設計工作室（10 Inc.社）。而這一切的成功，要西川來說，都要歸功於「只有一年的學費，要同時為了理想與生活奮鬥，所以必須具有充滿爆發式的熱情」。車到山前沒路了，所以西川不成功便成仁！冒這股子勁兒，她做到了，連同她的作品也一併被世界看到了！

高光設計人生：作品頻頻獲獎

按理來說，年紀輕輕就簽入了業內數一數二的好公司，作品還頻頻獲獎，這幾率屬實不大。但在西川身上，好像沒有甚麼不可能，幾年時間她幾乎都做到了！

· 獲平面設計展「1_WALL」的全場大獎 ·

在10 Inc.社工作期間，西川創作出了不少驚豔的作品，受到了各位同行及老師的賞識2018年，她便獲得了第19屆平面設計展「1_WALL」的全場大獎。鋪天蓋地的媒體說她炙手可熱、才華橫溢，她也因此收穫了一批小粉絲。可以說「1_WALL」的全場大獎給西川開了個好頭！

· 西川友美2019個展「dou？」·

緊接，第二年「1_WALL」便為西川開了個展「dou?」。正如剛剛日站君所說，西川是個為了理想、為了目標可以廢寢忘食、努力到極致的女孩子。但我們來仔細看她的作品，卡通的人物、絢麗的色彩，真的很難想到原來甚麼事都要做到極致的她，骨子裏是那樣的天真爛漫。一幅幅格外有生氣的作品，這可能就是她眼裏的世界！西川曾說「我不希望自己成為那種滿嘴我覺得xx、我覺得xx的設計師。」。

比起設計師自身的強烈色彩與主張，她認為一個好的平面設計師更應該是一個好的傾聽者。無論是目前還是將來，她都堅信自己能夠通過能力與溝通，來最大限度呈現出顧客心目中的風景。所以她說「比起一個人從進度1完成到進度10，更重要的是尋找到人與人之間恰到好處的那一個點。」這樣一個可以認認真真傾聽別人的想法的設計師，真的太難得了！如果哪個甲方爸爸遇到她，實屬幸運！

同樣的，西川也會收到「作品太幼稚了」「像兒童插畫」這樣的質疑，但其實每一個作品在西川這裏都有冷靜的思考。而且對於她來說，這樣生動的平面插畫只是她選擇表達的一種形式。

【另類奇職】環繞地球10圈 只為愚公移樹 植物獵人：最期待開箱

+ 23 + 23 + 23

· 獲2020 JAGDA新人獎 ·

在2019個展「dou？」上大放異彩的西川，立馬就引起了圈內人的高度關注。後來日本平面設計師協會（日本グラフィックデザイナー協會，簡稱JAGDA）公佈了2020年度新人獎的名單。而西川友美在眾多名校出身的設計師中，脫穎而出。西川友美的設計生涯再一次高光！

· 展覽「3 Zines」·

隨之2021年3月13日，JAGDA為3位新人設計師在福岡的Aohata書店舉辦了展覽「3 Zines」。在這個展覽中，西川的作品是一些大型的Gobelin編織品、書籍封面設計。這裏還有她的第一個書本作品《BLUE BOOK BOOOOOO》。而為了宣傳這次展覽的作品，西川特意在社交平台上編輯分享，言語間無不透露自己的喜悅。但令人痛心的是，這也是她生前更新的最後一組作品。

創作的同時，也要注意休息啊！各位

再來翻翻看西川社交帳號上的其他動態，會發現她就是一個普通的小女孩，不僅會很有成就感的分享自己的作品。偶爾也會發表感慨，紀念自己的30來歲。還會為自己加油和打氣。「我無法改變過去那些悲傷的記憶，但可以改變自己對待這些記憶的態度」。但其實，她的動態中早就開始預告，一個月前她的身體開始出現狀況。上個月她還在因為自己身體稍有些恢復而高興。可惜這條動態的兩天後，她還是被緊急送往醫院，搶救無效在醫院逝世，永遠離開了這個世界。才華橫溢的設計新星西川友美，就這樣匆匆的為自己畫上了句號。

她的離世令人惋惜，但同時也為各位設計師們和那些被工作壓的喘不過氣的人們敲響警鐘。無論如何請將健康排在首位，創作的同時千萬不要忘記自己的身體！

最後日站君想說，希望西川友美R.I.P，而大家也能平安喜樂！

【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】