海外職場｜移日港男賣雞蛋仔東京爆紅　曾令厭食症患者也胃口大開

撰文： Worklife in Japan 最後更新日期： 2021-04-18 10:29

一提到香港，大家腦海裏浮現的一幕，或許是在中環櫛比鱗次的高樓大廈，或許是擁擠嘈雜卻充滿生氣的港鐵。但最令人無法忘懷的，肯定是那些街邊最熱鬧的攤販，偶爾大聲吆喝着催促客人吃快點，永遠端出那些一道又一道難以忘卻的香港味道。

按圖即睇Bubble Shop Tamagochan餐車！

只是，近幾年來的香港，風聲鶴唳。在高壓的生活中，想體驗不同人生的香港人們，紛紛在世界各地落腳。只是在海外的他們，大家還是心繫着家鄉。那些家鄉味是蒸籠飄出煙霧的點心，是茶餐廳簡單快速的凍檸茶和西多士，又或許是熟悉地道的雞蛋仔或格仔餅。偶爾在世界大城市裏不同的中國城裏聽到那些吆喝聲，便已經是一種極大的安慰。

對於在東京創辦 Bubble Shop Tamagochan 雞蛋仔餐車的黃庭康夫妻來說，這樣的家鄉味，應該有更多人知道。令他們想做的夢變得更大。

我們的理念是，或許有十台車，有十個香港人一起過來，可以說一起去玩吧？就是一起做生意，十台車停在一條街裏面，營造出一個像日本的中華街一樣，一個香港的專門美食街。

一條專門的香港美食街的突發奇想，從十年前開始，一點一滴地發芽茁壯。談到一開始來到日本的契機，是庭康在大阪留學的時候，一場足球賽開始。當時還是留學生的庭康，在放假都會和日本朋友們去踢球、看比賽。某一次看比賽的時候，在球場外面看到販賣食物的餐車，他便跟朋友討論起，希望有一天能夠在球場外面做香港的小吃。

在日本留學結束之後，庭康回到香港，把這份小小的願望藏在心底。在香港又過了一年，因緣際會與原是小學puppy love的太太重逢，然後結婚。由於香港的生活日益艱苦，無論地價物價和租金都漸漸無法負擔。考慮到生活環境與未來孩子的教育環境，夫妻倆再次重回日本，決定踏入餐車的行列。

相關文章：專業骨牌藝術家勁到迪士尼都幫襯 曾砌出25萬塊作品12分鐘先跌完

+ 19 + 19 + 19

有很多外國餐廳在日本大多還是以店家的形式開張，尤其是港台食物。Bubble Shop在五年前剛加入東京餐車聯盟的時候，尚未有其他的港台餐車，外國餐車也只是常見的土耳其 kebab 和印度烤餅。近年來才剛剛有第一台台灣餐車加入。由於許多日本人只知道台灣柔軟的雞蛋糕，但不知道香港香脆的雞蛋仔，因此讓庭康夫妻倆萌生賣雞蛋仔的主意。

在日本，餐車已經是發展得相當成熟的一個行業。尤其是東京的餐車協會，目前有一千多台餐車會員；每個月餐車協會都會與相對應的活動廠商洽談，安排不同食物種類的餐車在不同的時間與地點出現，避免惡性競爭。但是約定出車的時間就得出車，否則會員將會失去信用。

「日本人很重信用，你有信用的話，做事情比較有力量。」庭康回憶起當年的故事，這麼下了結論。

說起剛開始來日本的那一年，身為外國人，甚麼都不懂，庭康夫妻倆也吃了許多苦頭。他們回憶起第一次參加餐車大會，親眼見識到五十台餐車同時在一個廣場聚集，只有震撼兩個字得以形容。當時，大家都熟識地互相招呼，庭康只能尷尬地拜訪別人，從零開始在這個圈子裏建立交情，打下在日本立足的根基。又例如最開始要租房子時，儘管之前在日本有些認識的朋友，但礙於日本的文化風情不同，當他們需要緊急聯絡人的時候，問了許久才終於有一位日本人答應幫忙。當他們開始找餐車的廠商合作時，大多數的廠商只要聽到是外國人，便會委婉地拒絕，幸好最終找到一家理念相近的廠商，才正式得以合作。

起頭的重重困難並沒有讓庭康夫妻就此放棄。他們持續地依照規定場地和時間出車，有時候連身體不舒服，或是寒冷的冬天，都還是堅持上班，這樣才能贏得日本餐車協會的信任。臨時取消出車，不僅是對當天活動的客人有影響，對餐車協會的信用也是一大傷害。

不只是體力上的勞累，在經營理念與菜單選擇上，Bubble Shop 也有所堅持。曾經也有客人反應，向他們要求增加奶油或是水果口味，但由於雞蛋仔應該是來自香港的原汁原味，他們便決定不增加「日系」的菜單。因為他們的堅持，客人甚至會專程從埼玉和橫濱遠道而來買他們的雞蛋仔。這份與客人之間的互動與信任，更是讓庭康夫妻堅持下去的動力。某一次在東京的杉並區出車，有一對老人家夫婦來他們的餐車買了兩份雞蛋仔回去，結果第二個星期，這對老夫婦特意再來找餐車和庭康說，原來他的太太有厭食症，但吃了他們美味的雞蛋仔之後，竟然把兩份買來的雞蛋仔全都吃完，還叮囑他們一定要加油下去。

「有些時候我們覺得有點辛苦，有些時候可能不舒服，發燒等等。有一次發燒，真的不想出店，其實是可以取消的，但人家知道我們一個星期只能去一天，他們真的想過來吃，雖然很冷只有兩三度，但就堅持下去了。如果剛開始沒有堅持的話，不會有我們現在這個團隊。」

信用是日本做生意的基本，而餐車與餐車之間的友誼，也是靠着庭康夫妻一點一滴建立起來的。他說，出活動就像是去露營一樣，他們會開車去一個地方，停車之後把東西搬出來，唯一的差別就是他們能夠在那個活動裏做一點生意，也能和當天參加活動的客人互動。一開始沒有名氣的時候，他們總是會準備免費的一兩份雞蛋仔分配給當天參加的每一輛車，漸漸地其他的餐車也會開始回報給他們禮物。有時候把所有拿到的食物放在桌子上，都甚至不夠放，十台車就會十種食物。有時候臨時給客人找零錢的時候零錢帶不夠，得到隔壁的餐車去借，大家也都樂意協助。這種互助的情誼，讓來自香港的庭康覺得既珍貴又難得。

現在在疫情期間，生意反而好，因為沒有座位，大家都更偏好外帶，比起店家有地理優勢。談到未來的展望，庭康希望他們可以幫助其他來日本開餐車的香港人，利用他們的經驗，可以在這個不容易的行業裏少走一些彎路，當着其他香港人用更短的時間開業。總有一天，在日本會有一條香港美食餐車街，能讓更多的日本人嘗到真正香港的味道。

相關文章：反偷拍專家專門踢爆渣男劣行 鏡頭再恐怖不及背後人性黑暗面心寒

+ 3 + 3 + 3

【另類奇職】環繞地球10圈 只為愚公移樹 植物獵人：最期待開箱

+ 23 + 23 + 23

【本文獲「Worklife in Japan」授權轉載。】