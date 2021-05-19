恤衫亂摺手袖隨時整齊變邋遢　睇圖即學3種摺袖方法秒速變型男

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-05-19 10:30

炎炎夏日，恤衫是型男穿搭最好的選擇，不但花樣和款式有眾多的選擇，搭配自由度高，也可以因應溫度以及天氣的變化，隨時放下或摺起袖子。不過怎麼樣的材質恤衫摺起來才好看？袖子又該怎麼摺？又有哪些摺法？一次搞清楚！ 文：Amber Chiu, Nick Hsu（GQ Taiwan）

男士恤衫摺袖3種技巧（點擊下圖了解更多！）

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材質的選擇

硬挺一點的恤衫材質最適合摺袖，因為硬挺的恤衫材質比較不容易產生皺摺，也能夠在整齊的摺法之中顯現輕鬆的感覺；相較於布料偏軟的恤衫材質，例如絲質或紗質的恤衫就需要雙摺以上才能固定，甚至多層次厚重的袖口可能會掉在手肘的地方而產生皺摺，最後呈現邋遢的形象。此外，為了方便整理且避免產生皺摺，在摺袖之前一定要先將袖口釦子全部打開。

基本摺袖（ The Basic Roll ）

先將袖口往上摺，對齊袖口寬度，再依據袖口的寬度向上摺兩摺（或者捲到你想要的寬度），大約在手肘以下的位置，並將反摺上去的袖口調整整齊，讓袖口的兩端貼齊恤衫，看起來整齊自然。

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基本摺袖延伸－隨性摺袖

與前一個方式一樣，對齊袖口寬度，關鍵在於向上隨意捲兩摺至大約手肘的下方，無需特別整理，就是追求有點凌亂的效果，看起來更自然。

特殊摺袖／意大利式袖（ The Master / Italian Sleeve Roll ）

這樣的摺法很適合袖口有特殊配色的恤衫款式，先將袖口向上摺一大摺高過手肘的位置，再由下往上摺一摺，露出部分袖口的部分，再調整整齊，整齊中帶點隨性，還能點綴穿搭的小巧思。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：襯衫袖子怎麼捲才好看？一次解析 3 種「捲袖子」技巧，讓你的穿搭更有型！】