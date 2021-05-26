午餐吃過大蒜不敢跟人說話？　10招除口臭香口膠、檸檬水都得

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-05-26 13:00

許多美味的料理都少不了蔥和蒜，不少人喜歡吃香腸配生大蒜，或是漢堡中加入幾片生洋蔥，這些辛香料不僅能增添料理的香氣，對人體好處也很多，但唯一困擾的是，吃完這些辛香料之後，嘴巴裏的「香氣」久久無法散去，讓人一開口就好尷尬。吃完辛香料後要去拜訪客戶，或是趕着去約會前，該怎麼快速消除口臭呢？以下介紹吃大蒜或洋蔥之後，快速消除口臭的方法。 文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

口臭怎樣消除？（點擊下圖看清！！！）

+ 32 + 32 + 32

大蒜和洋蔥為何遺臭口腔

口臭（Halitosis）是每個人都可能發生的問題，而口臭的原因通常有2種：吃下的食物種類，或身體罹患疾病。其中，會導致口臭的食物非常多，尤以大蒜或洋蔥這2種辛香料的效果最顯着，洋蔥和大蒜都是蔥屬（Allium）的成員，它們的成分相似，也含許多相同的硫化合物（Sulfur compound），因此使它們具有特別的味道。當它們被切碎之後，會釋放出獨特的氣體，在與散發氣味的細菌混和之後，會產生一定程度的濃烈味道。尤其生的、未煮熟的狀態下的洋蔥或大蒜，味道更強烈，在吃下生大蒜或生洋蔥後，這股獨特的氣味，能在口中持續存留數小時。此外，在消化過程中，製造出來的副產物（Byproducts）可能會被吸收到血液中，並帶到肺部，加重口臭的程度。

相關文章：友情變質是人生必然的無奈？ 懂你面具下真模樣的朋友一定要珍惜

+ 9 + 9 + 9

10招消除食物口臭

雖然大蒜和洋蔥會造成口臭，但是它們都是有益健康，幫助抗癌的好食材，所以別因此就不吃大蒜和洋蔥了，如果你總是因為顧慮嘴巴氣味，而不吃大蒜或洋蔥的話，別擔心，以下為10招快速消除口臭的撇步，讓你吃得美味健康，不用怕開口就臭氣薰天。

1. 吃新鮮的蔬菜水果

吃了很多大蒜之後，不妨吃蘋果當作甜點，或咀嚼新鮮的薄荷葉。研究指出，新鮮的或加熱的蘋果、萵苣或薄荷的化學成分，能幫助消除大蒜造成的口臭。

2. 飯後刷牙和用牙線

許多會引起口臭的細菌，都聚集在牙齦線下方，以及牙齒上的牙菌斑（Plaque）中，所以想去除異味的話，最好在吃洋蔥或大蒜後，用牙刷刷牙齒和舌頭，並且用牙線清潔牙縫，可以幫助清走引起異味的細菌，以及食物的殘渣。

3. 用漱口水

研究指出，含二氧化氯（Chlorine dioxide）的漱口水可以有效消除口臭，二氧化氯能幫助去除牙菌斑、舌苔上的細菌，和微小的食物殘渣。在刷牙和使用牙線之後，使用漱口水的效果最好，但仍需注意漱口水的包裝使用說明，避免過度使用，刺激和傷害口腔。

相關文章：同事人身攻擊擺明撩交嗌？ 比起惡意還擊這4個圓滑應對更高招！

+ 13 + 13 + 13

4. 喝綠茶

如果你吃完飯後，一直沒有機會去刷牙漱口，不妨在飯桌上點一杯熱綠茶喝，可以幫助掩蓋口中強烈的異味。研究發現，含綠茶兒茶素（Catechin）的漱口水，其殺菌效果和殺菌漱口水的差不多，可以有效減少牙菌斑。而其他研究發現，綠茶和牙膏比洋芹油（Parsley oil）、香口膠和薄荷糖更能消除口中異味。

5. 喝檸檬水

檸檬汁可能可以幫助中和從嘴巴和鼻子所呼出的食物氣味。將新鮮的檸檬汁（約1湯匙）擠入一杯水中，並在富含洋蔥或大蒜的餐後飲用。

6. 喝牛奶

在吃大蒜或洋蔥時，或在吃完之後來杯牛奶，可能會降低口中硫化合物味道的濃度。而且研究指出，全脂牛奶消除大蒜和洋蔥異味的效果，比脫脂牛奶更好。

7. 喝稀釋過的蘋果醋

蘋果醋含有果膠（Pectin），可促進好菌的生長。在杯水中加1至2湯匙的蘋果醋，在吃大蒜或洋蔥前或之後喝，不僅能幫助沖淡口中含有氣味的副產物，而且還能幫助消化。吃完飯後，也可以用稀釋到很淡的蘋果醋，漱口約10至15秒即可。

相關文章：職場交際｜握手犯禁未交談已將話題毁掉 正確方式不僅從力度入手

+ 23 + 23 + 23

8. 嚼香口膠

薄荷口味的香口膠能掩蓋口中難聞的氣味，且咀嚼香口膠，能刺激唾液分泌，幫助清潔口腔裏的細菌和食物顆粒。另外，美國牙科協會（American Dental Association, ADA）表示，飯後咀嚼無糖香口膠20分鐘，可能可以降低蛀牙的機率。

9. 嘴巴含自製的精油

通常含酒精的漱口水中會添加精油，除了使口氣清新外，有些還具抗菌效果，或者，大家也可以用精油和基礎油（Carrier oil，又稱純植物油、基底油），如椰子油、甜杏仁油或橄欖油，自己製作精油漱口水。目前經研究證實，可消除口臭的精油包括：薄荷、迷迭香、沒藥（Myrrh）、桉樹油（Eucalyptol）。而該如何用精油來去除口臭呢？可先在口中含1茶匙的基礎油，再滴1滴食用薄荷油在嘴巴裏，讓它們均勻地分布在口腔裏，可以幫助去除食物顆粒、細菌和異味。但需要注意的是，在購買薄荷油時，除了記得選擇食品級的之外，也請盡量選擇不含糖的薄荷油。

10. 試着用刮舌器

如果舌苔太厚，代表上面已有許多死皮細胞、微小食物顆粒和細菌，這影響嘴巴的氣味。另外，在舌頭後部也容易是細菌的溫床，建議用刮舌器來清除舌苔，因為它的前端比牙刷小，可以伸到舌頭更後面的地方，能有效去除殘渣。使用刮舌器時，請從舌頭的後面開始，輕輕地往舌尖的方向刮，在漱口後重複幾次，直到刮板上沒有殘留物為止。

延伸閱讀：

除了刷牙用牙線～口腔保健再添5招

守護口腔衛生！強健牙齒請看這7招

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：吃大蒜說話好尷尬！10招快速消除口臭】