同事關係｜熱烈埋堆卻成話題終結者？消極、懶殷勤7大伏位要提防

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-04-08 07:27

一直覺得自己有某種「社交障礙」，老是跟別人聊沒幾句就句點，無法跟新朋友有更深入的認識與話題嗎？還是自覺內向、講話又無聊，很羨慕那些容易跟陌生人侃侃而談、流利地發表自己意見的人呢？根據哈佛大學社會心理學家 Bella DePaulo 的研究，無趣的人容易被認為不友善、缺乏熱情，讓人難以親近與了解；相反的，有趣的人就佔盡優勢，更積極、主動，人們認為他們更聰明、更值得信賴。

跟同事傾偈時要留意的7大要點：

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不想太無趣？請避免這 7 種說話伏位！

根據國外媒體網站「psychologytoday」與「businessinsider」的資料，社會心理學家曾做過一系列的研究喔！他們費心安排，並模擬出一群人在互相交談的情境，並各地找來數百位受試者來觀看這個情境。之後研究員就列出了包含在這個情境中， 43 種說話的內容和風格，並請受試者評估其無聊程度！

而被認為最無趣、最不受歡迎的說話方式前幾名，也就是你必須避免的「聊天伏位」，分別是：

1. 消極

大家最討厭的第一名，就是 「使用太多負面字詞和抱怨」，這讓人覺得無聊，甚至生氣。如果我們不小心，它也會給我們帶來巨大的壓力，讓彼此的情緒都陷入泥淖之中，氣氛也不再那麼愉悅輕鬆，反而吸取着彼此的能量，雙方都會覺得「好累」！

2. 自我中心

有些人也不是個性不好，但和對方講話時，總會讓人感到隱隱的煩躁，似乎有些地方讓你不太認同、甚至有點觸怒你內心深處的某些情緒——這種「自我中心」的人，總是談論自己的問題，對其他人沒有好奇心。有時，即使他們說話的出發點是良善的、是好意的，但若講話的口氣太強勢、不注意到對方的感受，則對方聽起來，就會像是一種攻擊一樣，很不舒服。

3. 說話內容平庸

為甚麼有些人一開口就能引起你注意，跟他們相處好像永遠都不無聊；而有些人講起話來絮絮叨叨卻毫無重點，你連跟他相處 10 分鐘都感到乏味？這種人只談論瑣碎或膚淺的事物，或對單一話題感興趣，並一再重複相同的故事和笑話。

4. 低情感

缺乏熱情，以單調的方式和不帶感情的語氣說話，與人們眼神交流非常少。讓人覺得「冷冰冰」的，自然情緒感受也不會很好囉。

5. 被動

在聊天時參與度低，不發表個人意見，總是附和別人說法。嚴重一點，別人問一句、答一句，不會主動透露自己的資訊或感受，讓別人一直花心力開話題，超級累！

6. 嚴肅

在說話時非常認真看待每件事，用官腔的語調說話，很少露出微笑。那麼認真其實也會讓別人覺得很不是滋味的啦！

7. 無聊的殷勤

「試圖變得有趣，卻總是講些不相關的話題」，或者做出干擾談話的行為，並容易偏離方向。同時這種類型的人，也會使用過多的「廢話」，例如「呃 」，「其實」等等，或者一昧稱讚對方或拍馬屁，也會使氣氛變得尷尬而無趣。

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