與同事欠默契未必與性格有關　當公司以此作指標員工想團結都難…

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-03-16 07:29

你在工作時，感到孤獨嗎？波士頓大學組織心理學家康絲坦絲．哈德里（Constance Hadley）2019 年針對全球 223 位工作者進行調查，發現 76% 工作者表示很難與同事建立連結，58% 工作者同意「我在工作環境中的社會關係（social relation）淺薄」。

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為甚麼呢？多數人普遍認為孤獨是私人問題，與性格有關，因此很少公開談論職場人際關係的話題。但是哈德里指出，職場孤獨是現代工作普遍存在的議題，與講求快速、敏捷的工作型態有關係。

專案小組愈多、變動愈高，「職場孤獨」愈嚴重

他在研究中發現，有 72% 工作者在兩個或兩個以上的團隊中工作，近 20% 在 5 個或 5 個以上團隊工作，意味着所處團體數量，對人際連結沒有正向關聯，甚至有可能成為人際關係殺手。

許多身處多個團隊的工作者在研究中表示，「我不清楚團隊中跟我一起工作的成員，因為每個星期都有人被調派到別處，或者又有人加入」「我覺得我在團隊中隨時可以被替代，只要他跟我有類似能力」「團隊組成是根據專案所需指派，相處時間通常不到 4 星期」。

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哈德里指出，過去組織型態階層嚴謹、成員穩定，但隨着全球化，工作內容變得更多元靈活，組織在追求高速成長的過程，經常將團隊成員依照任務目標、角色能力畫分成臨時任務小組，這正是阻撓團隊成員建立關係的原因。

追求快速、敏捷的專案團隊，確實有其效益，可以使組織更靈活有效率，員工也享有更多自主權。但是它無法發揮人際關係帶來心理支持的好處，例如，減少工作倦怠、在逆境中團結一心，對公司向心力也會比較低。

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2 步驟，降低團隊孤獨感

領導者可以透過甚麼方法減少孤獨？研究中建議，組織可以量化追蹤員工的孤獨指數，就好比在績效考核時，可以加入「你是否感覺備受團隊支持」或「我感覺我在團隊中有許多後援」等心理選項，更重要的是，要與員工實際交談，了解部屬的心理狀況；第二步是建立核心團隊，在進行職務規畫前，要留意部屬是否至少有一半時間可以待在同一個團隊，團隊組成也需考量成員是否具有一定程度相似的價值觀或喜好。

哈德里也提醒，主管無須認為自己肩負解決孤單的重責，重要的是以開放心胸面對人際議題，營造能讓員工自由暢談內心感受的團隊。

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