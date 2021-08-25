比IQ更重要、須EQ輔助　SQ勢成未來職場關鍵　你或許已是專家？

你在工作與商務社交場合中結識的對象，還有生活中私下認識的一些人當中，有不少是世人口中的「勝利組」或「統治階級」嗎？這些人可能不見得聰明絕頂或家財萬貫、含着金湯匙出生；但是「SQ」，也就是「社交智力」（Social Intelligence）一定是比常人高出許多的！在某些時候，SQ 會是比 IQ 更重要的能力喔！



「社交智力」（Social Intelligence）是甚麼呢？

最早提出「社交智力」一詞的人，是心理學家愛德華·李·桑代克（Edward Lee Thorndike，1874年8月31日－1949年8月9日） ，他除了被後世公認為是教育心理學的奠基人之外，也定義了「社交智力」為能夠處理、了解人際關係，無論對方是男是女，是大人還是小孩，並能做出適當回應的能力。而這樣的能力並非天生具備，而是透過後天學習。

社交智力高的人，相當會察言觀色，也能夠很快的辨認出對方的情緒，也很知道在甚麼時候該說怎樣的話，甚麼時候又不該說甚麼話，即便在人很多的社交聚會，也能展現出一種令人信賴的從容。

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「社交智力高手」所擁有的四大能力

根據「psychologytoday」的資料，可以從這四個能力評估自己的社交能力高低喔！

1. 成功傾聽：能聽出對方的話中有話



很多人因為委婉、不好意思等原因，在表達自己的想法和需求時會繞上一大圈；而社交智力高的人，聽別人的話不會只聽表面，他們往往能聽出對方的話中有話、弦外之音，讓對方覺得自己被了解。

2. 對話技巧：跟陌生人也可以聊起來



我們應該都見過一種人，他跟誰都可以聊起來——無論是阿姨、小孩還是住在隔壁的葉先生，這類人最大的特點就是「注意細節」，例如對方穿了一雙新鞋、髮型跟以往不一樣、曾經無意間提過某件事等，這些都是很好用的對話素材。另外，在談話中他們幽默、講話得體又靈活，不會讓人感到不舒服，也不會散發出濃濃的很油的「社交感」。

3. 形象管理：在真誠的前提下優化自己的形象



「不以人廢言」這句話，大意是不要因為不喜歡這個人，而不重視或不傾聽他說的話。但事實上，很多人都是「以人廢言」的，如果自己給人的印象是不好的，無論你說的話再有智慧，對方也不會太過重視。不過這並不是要你裝出一副很假掰的做作模樣，而是在真誠的前提下，避免做出有損形象的事，比如說總在寫 Facebook 帖文來抱怨同事。

4. 包容差異：不要貿然去反駁對方



生活在世界上，我們幾乎不會遇到和我們的個性、價值觀、意見完全相輔的人，「包容差異」是社交智力的一大重點，即使對方說的話你不認同，也不要貿然去駁斥他，而是用開放的心態傾聽，也能用理性，不讓人不舒服的穩健方式表達自己的看法。

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應該如何培養「社交智力」（Social Intelligence）呢？

根據《verywellmind》的資料，想要培養這種珍貴的能力，你可以這麼做：

1. 試着培養敏銳的觀察力



「注意細節」是培養社交智力的第一步，因為每個人都喜歡被懂、被了解，而注意細節能力的前提就是對人保持「好奇心」，從觀察他人的衣着表現、外表變化開始，再慢慢觀察到他人的心情變化，用開放的心態與胸襟去閱讀別人。

2. 練習覺察別人情緒資訊



所謂情商，（Emotional Intelligence Quotient，簡寫成EQ），是一種自我情緒控制能力的指數，是指一個人對自我情緒以及他人情緒的管理和控制能力。智商高的人未必情商也高，但是情商高的人比智商高的人在人際交往方面更具有優勢地位——很多人際衝突，都來自一時控制不了情緒，同時也不明白他人的情緒。如果你能良好覺察到自己的情緒，並能適當地調節或表達出來，遇到比較難搞的客戶或朋友時，也能處理得游刃有餘。

3. 開始對他人積極傾聽



「積極傾聽」跟一般傾聽不同的地方在於，前者需要給對方一種「被理解」、「被在乎」的感覺，而要讓對方有這樣的感覺，請不要急着回應，試圖了解他言語背後的含義，除了說出的話，也觀察他們的語調，或是非語言訊息（例如眼神、手勢），你會從中得到很多有用的社交資訊，進一步進行你的下一步交流囉！

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】