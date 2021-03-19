同事總在情緒勒索極討厭！3大心法學懂拒絕對方別墮「拜託陷阱」

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-03-19 12:58

有些事情，你明明不太願意，卻硬着頭皮答應後，無端的帶來很多麻煩，抑或是巨大的壓力；你會不會疑惑，「為甚麼拒絕別人這麼難？」講直接一點，你是害怕破壞彼此關係而不敢拒絕的爛好人嗎？

被別人情緒勒索應該怎樣作出拒絕？（按圖看清！）

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每當親戚對你提出一些奇怪的要求，比方「這個順便幫我做個圖」、「你要出國嗎？順便幫我買那個」、「你買那個有會員價，幫我買一下」 或者是自己的朋友、家人、同學帶着情緒勒索與人情壓力的要求，你都不太好意思拒絕？每當遇到這些類似的情況，都會讓人感到很為難。原因可能很多，也許是不知道該如何拒絕；也許是不願面對衝突；還可能是怕拒絕之後，對方會有各種指責、不滿甚至可能會導致人際關係的破裂的反應。其實，你必須要建立起「個人邊界」了！

「個人邊界」（personal-boundaries）的重要性

「個人邊界」指的是我們建立身體上、情感上與精神上的界限，用來保護自己不受他人的利用與侵犯，類似「底線」或「原則」的概念，讓我們知道自己可以接受甚麼、不能接受甚麼，以及當別人越過這些界線時該如何應對 。

健康的邊界感能夠區分自我和他人，在與人交往中既能夠保持獨立，在需要的時候也能夠與人融合，在獨立與融合之間保持平衡。邊界感模糊會分不清甚麼是自己的，甚麼是別人的，在人際關係中不是過度承擔，就是過度依賴。

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缺乏「個人邊界」的特徵是甚麼呢？

根據美國的心理師 Tina Gilbertson 的說法，缺乏個人邊界，最明顯的特質就是 「覺得自己『需要為他人的情緒和行為負責』」，時常將別人的需求和感受看得比自己的更重要，比方：

- 拒絕別人時，會感到內疚。 - 受到無禮的對待，也無法鼓起勇氣捍衛自身權益。 - 常以別人的評論來定義自己的價值。 - 別人對你求助時，覺得自己有使命幫他們解決問題。

建立個人邊界之所以重要，是因為它背後隱含一個相當重要的主旨： 「每個人都應該對自己的人生負責」。當你不願意做一件事，就不需要為討好他人而勉強自己，因為你自己的感受才是最優先的；而有人侵犯你的底線時不要忍氣吞聲，否則對方會一再越線，蹬鼻子上臉。 只有靠自己的力量做到這一步，你的心才會真正快樂自由。

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如何建立良好的「個人邊界」

Tina Gilbertson 提出了幾個建立「個人邊界」的核心觀念：

1. 自知自己的底線，並主動提起溝通

個人邊界是很抽象的概念，要親自說出來別人才會知道。不一定要板着臉孔，但態度一定要堅定。請記住：為自己劃定界線， 不要期待別人能「領悟」你的感受和需求 。

2. 無法幫忙，不是你的錯

你自己的工作已經很滿了，就不要答應同事的請求；朋友看你讀設計就想請你「順手」幫忙做個圖，你不想要就要直接拒絕。 這些事不屬於你的責任範圍，你做不到也沒有義務，更無須感到內疚，因為每個人都必須為自己的人生負責。

3. 不需要每件事都說出理由

我們常犯的毛病，就是覺得自己需要一個「正常理由」，拒絕別人時才站得住腳。其實，你有拒絕的理由，所以大可不必這麼做！請記得，你必須把自己的感受和需求放在首位，不喜歡就是不喜歡，你沒有義務給出一個令人滿意的說法。「不想要」、「不喜歡」，這些已經足夠成為正當的好理由了。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】