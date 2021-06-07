比Zoom、Hangouts更適合遙距工作？這軟體竟將虛擬辦公室遊戲化！

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-06-07 20:55

疫情持續延燒，台灣近期確診病例不斷，許多公司啟動了「遙距上班」機制，但很多人因缺乏社交感到孤單寂寞，所以一款軟體「Gather town」熱度迅速提升，在裏面你可以建立屬於公司的「虛擬辦公室」，無論辦公桌、會議室、遊戲區都有，同事加入後還能用視訊或文字聊天、討論公事等等，甚至還有白板可以共同書寫開會，可愛的介面和超便利的功能被許多網友大力推薦！

點擊下圖了解虛擬辦公室Gather town如何運作！

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開會、聊天都方便！靠近同事秒連線

當你使用內建工具打造好公司的內部空間，擁有專屬密碼的同事們便能加入，化身螢幕中的小分身，由上圖可見，大家現在都在右方的討論區，梳化、桌椅等物件都是創作者建立的，至於上方的視訊功能並非無時無刻開啟，如果要開視訊會議或聊天，將分身靠近彼此就能連線喔！

此外，老闆要召集大家開會時也很方便，想和坐在辦公桌的同事說話也是，只要靠近同事，視訊和聲音功能就會開啟，對話完畢離開後，聲音和畫面也會隨之飄走，是不是超有在公司上班的臨場感啊～

Gather town讓辦公室超真實 辦公、休閒通通包辦

不僅如此，Gather town還有很多有趣功能，例如許多公司的會議室都有白板供開會、討論使用，Gather town裏也有內建白板物件，而且是真的可以使用的！只要與同事一起點選白板，就能在上面共同書寫討論。

甚至還有許多小遊戲可以放在遊戲間裏，例如俄羅斯方塊就可以和同事們一起多人對戰！在休息時間和同事們放鬆一下，還能聯絡感情，真的很實用！有興趣的朋友們趕快向公司提議，一起打造自己的超擬真辦公室吧～

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