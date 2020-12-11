老細刻薄你還是自己做死自己？　4個管理時間建議學不懂OT冇得怨

你是否也有這樣的經歷，一整天結束後發現今天甚麼都沒有做？或是窮忙完才發現自己離目標沒有更近一步？那是因為你可能沒有妥善做好時間管理！讓哈利熊來告訴你增加效率的秘訣！

如何把工作價值最大化？（按圖了解）

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時間管理是人生中最重要的課程，好的時間管理可以讓你達到更高的成就，過一個更充實的人生。很多大企業每年都花了幾百萬的資金，期望員工在時間管理上能更上一層樓。但其實，你只要緊抓以下的幾個訣竅，你也可以好好在有限的時間內，讓工作價值最大化。

1. 運用80/20法則

想要做好時間管理，第一步就是要理解80/20法則。80/20法則，又稱為帕雷托法則，現已廣泛應用在經濟學等問題上。而這個法則同樣也能運用在時間管理上。

簡單來說，這個法則意指80%的成果是由20%的投入產生的。每一個工作的價值都不同，你應該把時間花在那些更重要、更有價值的事。嘗試在做每一個工作前，先問自己：

這個工作對你以及你的團隊來說重要嗎？ 這件事情是必須做的嗎？

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我們往往把時間花費在追逐無數個無關緊要的目標上，而其實80%的事情都是沒有那麼重要的，包括一些重複性的工作。建議在做一件事情之前，先衡量事情的重要性與價值性，他們是屬於「80%」較不重要的事情，還是「20%」能提供最高價值的事情，再將時間合理的運用與分配。

你可以花一個禮拜按每小時好好紀錄你的日常作息，看看一整個禮拜中你花了多少時間在80%不重要的事上。

2. 找到你的愛因斯坦窗戶

每個人一天中都有一段時間腦力會處於最顛峰的狀態，稱之為「愛因斯坦窗戶」（Einstein Window）。大部分人每天大概會有二到四小時這樣的時間，可以將困難的挑戰當成有趣的益智題目。而這段時間應把精力放在那「20%」的事情上！這段時間中你應該要全神貫注，遠離所有會讓你分心的事情。

I. 學會說「不」！

對沒有那麼重要的事情說不，對於娛樂性質卻不會為你帶來價值的事情說「不」。

II. 找一個安靜的場所

辦公室有時候不一定是最好的辦公場所，太多喧鬧的聊天聲、電話聲，所以如果可以，你可以遠離喧鬧，找一個安靜的地方好好工作。

III. 關掉手機

手機以及那些常常發送通知的app都會是一個干擾，可以把手機調成靜音。

3. 放置請勿打擾的牌子

當你處於最顛峰工作期的時候，你應該試着告訴身邊的人不要打擾你工作。很多公司會採用在辦公桌上放置顏色的牌子。

紅色牌子：代表你非常忙碌，除非有非常重要的事情，否則不要打擾 黃色牌子：代表你很忙，盡量不要來打擾，拒絕同事來社交 綠色牌子：代表你完成了大部分的事情，手上沒有甚麼急需完成的案子

如果公司有在使用電子日曆的話，你也可以在上面註明。

4. 智能管理你的工作

一些沒有那麼重要，屬於「80%」的工作，你可以考慮將他們智能管理，或是外判出去。智能管理包括把原本繁瑣的工作用更智慧化、自動化、通常電子化的方式完成，比如說用Excel表帶入公式自動演算。

而你也可以考慮將一些不那麼重要的事情外判給專業的團隊去完成，而讓公司專注於真正重要的核心事務上。現在有許多線上外判的網站，可以幫助你找到專業、優質的外判團隊。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：哈利熊HoliBear，原文：時間管理｜如何做好時間管理？關於效率的秘密】