搵工過程自動化、遙距工作成趨勢　5個職場面貌將隨疫情徹底改變

領導者如果想要保持領導地位，就得有非凡的眼光看到未來，而不能只解決眼前的問題！新冠肺炎不只改變了我們的生活，更影響了職場的樣貌，領導者必須要留意：

未來職場的5個面貌（按圖了解）！

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1. 情緒智商、同理心將重新定義

當遠端工作成為日常，員工都使用Slack和Skype線上溝通，該如何展現同理心？又該從何種訊號看出一個人具有高EQ？

這些都是領導人需要回答的新問題。如果將線上工作視為偶然發生的狀況，不跟上趨勢，將會漸漸被社會淘汰。

2. 招聘、管理、培訓流程，朝自動化邁進

在不進行現場員工訓練的狀況下，該使用甚麼方式來讓培訓變得自動化？以往的招聘過程中，有哪些步驟可以取消、哪些步驟應該改進，以致於能更有效率地把合適的人才引入公司？公司需要找更多臨時工還是全職員工？公司該如何透過線上討論和會議來建立團隊？

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3. 辦公室地點、大小，可以重新評估

某些行業的員工，像是餐廳、導遊，需要出現在一個實際的地點才能進行工作。但對許多行業來說，在家工作是完全可行。強迫員工「物理」上回到工作場所，無法替公司賺更多錢，也不會讓公司更有競爭力，可預見在家工作、遠距溝通會成為職場的一部分，也會連帶影響公司設置辦公室的地點，極可能無須堅守城市，或是採用更小呎數的空間，省下租金成本。

4. 生產力的思維從上班時數，轉變為產出的質量

當遙距上班和彈性工時成為選項，公司愈來愈難以工作時間來評估員工的產值。這也代表，以後不管員工一天花了 3 個小時專精工作還是 10 個小時對着螢幕發呆，工作質量以及成就表現，才代表了員工的價值。

5. 創造力更難激發，要尋求新的「腦力激盪」方式

擁有實體工作場所的好處之一是，許多優秀的想法並不是在定期的會議討論中產生的。這些點子發生在走廊、廁所旁、或者是深夜的茶水間，因為人們隨意地碰面、閒聊，激盪出的火花。

但接下來，尋找新的方式來策畫和鼓勵這些互動產生，將成為未來領袖的一個關鍵特質。

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