客人拍手呼叫侍應「像在叫狗」　店員：不奢望尊重但至少客氣點吧

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-06-30 18:11

從事服務業的民眾會遇到各種客人，近日有網友在臉書《爆怨2公社》分享自身故事，表示一名客人到店消費時，竟在她工作的店門口以「拍手」的方式呼叫，讓她感覺自己被當狗一般對待，認為店員沒有欠顧客什麼，希望顧客能善待服務業人員。

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像叫狗一樣！店員崩潰：不奢望尊重、只求客氣一點

從事服務業的原PO在貼文中怒罵「現在的人，禮貌到底是都還給爸媽，還是拿去學校還給老師了？」表示自己從事服務業以來，許多顧客來買東西都是用「欸」、「哈囉」來稱呼店員，並且當下的態度和語氣不佳。

原PO接著提到近期的奇葩經驗，一名婦人直接在店門外「拍手2下」示意，要店員上前為自己服務，「對！就像叫狗那樣拍兩下！！」原PO便不滿地回應，希望婦人需要什麼自行拿取和結帳，但不要用叫狗的方式向店員拍手，未料婦人瘋狂跳針，挑釁地說「怎樣？拍手你們覺得你們是狗喔？」

這件事讓原PO氣炸，認為人跟人之間基本的尊重是做人的基礎，店員也沒有給顧客缺損的商品，或做任何對不起顧客的事，不明白為何要受到這番對待，稱自己不奢望尊重，但希望客人至少客氣一點。

網酸「猴子表演拍手」 同行曝：還看過彈手指的

許多網友為原PO發聲，「妳應該回阿桑說，我們沒當自己是狗啊！只看到猴子表演拍手」、「拍什麼手啊！又不是在跳探哥」、「我能了解！我也很討厭這些人！」也有同行分享自身經驗，「在超商上班過，真的很多人素質很低」、「以前在加油站，我還看過彈手指的」、「還有彈手指叫你過去點餐的」。

不過有網友持不同意見，認為「你還是轉行好了，服務業本來就會遇到各式各樣的人跟問題、你沒有辦法去調適自己的心態，這樣上班會很累」、「自己保持禮貌就好了，別人有沒有禮貌已經無關重要了」、「不是社會來適應人，是人要去適應社會」、「同樣的道理，有些店員還不是像啞巴一樣，從頭到尾一句話不說，我好像在自言自語」。

原文：

（FB《爆怨2公社》截圖）

網友回應：

（FB《爆怨2公社》截圖）

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