主管有權查看自己電腦內的訊息對話？　網民：別以為能有隱私…

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-05 18:18

許多公司會利用Whatsapp、Line來聯絡或佈達工作事項，但日前便有一名網友無奈分享，自己最近新進一間公司，還在試用期間，也因為這間公司通常也是通過Line通知和回報事項，所以Line都會隨時在電腦上登入，而卻在某天發現，主管會在自己上廁所時偷看他的電腦，看看自己在上班在做甚麼事，主管這樣的舉動也不禁讓他無奈詢問「有人的公司主管會這樣嗎？」

相關文章：下班後也要開啟定位app？ 老闆稱不從會扣獎金員工憂私隱被侵犯

+ 6 + 6 + 6

事主在女孩板上分享，發現主管會趁自己去上廁所時，看自己上班時都在做甚麼事，事主也說明，主管如果要看其實也沒意見，但是這間公司群組每天都公佈一些事情要求在Line上回報，所以電腦也掛着Line，而主觀這樣的行為讓自己感覺隱私受到侵犯，有點不舒服，便想藉此詢問網友「有人的公司主管會這樣嗎？還是有其他更奇葩的事？」

此文一出，便有不少網友貼心提醒，「應該知道公司MIS可以監聽你電腦上所有的通訊吧？對，所有的」、「樓上說的對，電腦是公司的，就不要以為操作時能有隱私」、「公司電腦上不要放私人訊息，不然好可怕」、「公司資訊部都嘛直接看」。

更有許多網友建議原PO，「為甚麼不設密碼保護？」、「還是你line回報就用手機就好」、「離開座位至少登出賴吧，如果你在意的是這個」、「 line帳號就先登出啊」、「後來我就把電腦上螢幕保護鎖了」。

相關文章：準時收工竟被上司發送訊息單打 還向經理打小報告怎知結局竟是…

+ 10 + 10 + 10

延伸閱讀：

病毒不斷變異中！ 醫曝最新「前5大症狀」：和打幾劑疫苗有關

20年餐廳不敵疫情！他問「2個月都撐不了？」 內行揭：沒必要

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】