【職場熱話】Open Office缺私隱、零隔音　網民：最好常黑口黑面

沒有了牆的隔閡，open office名義上是可令公司更開揚，加強同事交流，令辦公室氣氛更open-minded。然而，如果分區不當或是公司文化不合，這種開放式辦公室就可能會出現反效果。 日前便有網民在網上討論區大數其壞處，引來網友的熱烈認同。

傳統的辦公室多有間隔分開每個座位，這說是有阻同事之間的溝通，但也相對地為打工仔保留了一定私隱。

早前有網民在網上討論區「連登」轉載一篇討論開放式辦公室（下稱 open office）的文章，內容指 open office 對工作效率有害無益，並不能加強同事互動和合作的，反而會產生員工專注力下降、缺乏私隱、噪音過大等問題，也間接驅使他們使用電子工具來溝通，變相阻礙員工直接溝通的機會。

放眼所見，open office在香港職場已漸成主流，新式辦公室多已放棄傳統的間格設計，換而以這種裝潢開揚的空間設計，這亦因此吸引不少網民參與討論。留言中，大部分網友都認同上述文章的觀點，還以個人經驗列舉了額外的壞處，例如，有人覺得自己「一舉一動都像被監察著一樣，非常緊張、焦慮」、「上司坐旁邊/後方，不能偷懶」、「誰OT、請假、早走一目了然」，也有人覺得 open office 是一個僱主導向的設計，是「為了塞下更多人，節省成本的藉口」。

網民列舉 open office 壞處（按圖了解）：

網友回應。（連登討論區截圖）

+ 7 + 6 + 5

不過亦有網友表示，open office 的設計其實仍在轉型，因最新的設計是會按同事需要分區，既設立給人專心工作用的安靜座位，又包括短會island area，也帶會議通訊專用的小型半密閉空間。

網友表示，明明想專心工作，卻轉頭有人走過來「吹水」，工作便一拖再拖。甚至借機望你的屏幕狀況，好似被監視一樣。這些都是open office的最大壞處。（資料圖片）

其實想open office發揮出最大效用，除了需要合理的功能分區外，還要靠眾人的自律。（《The intern》電影截圖）

優、劣？ 端看個人幸運值

網民上述對 open office 的評價，確有值得參考的意見，不過在一面倒的批評時，其實也有不少人覺得設計貼心，重視員健康與需要的 open office 會是一項不可多得的員工福利，也覺得在這樣的辦公室工作，是能有助加強同事溝通、提高創意的好處發揮到極致。

不過從負面角度來說，open office 也確容易造成一定不便與麻煩。以記者過往的採訪經歷及親身經歷來說，open office 某程度上就是無視每位員工工作空間的需要，當公司人數不斷上升，便硬要三、四位員工「親熱」地擠在兩張工作枱上，迫得原本可兩人並排走的通道變成只可容許一人側身行；沒有間隔的空間，也要被逼傾聽坐在附近的同事大聲討論煮飯買菜的話題；坐近pantry的話，時時刻刻的叮飯聲、洗碗聲、水聲就是日常背景音樂……

說到底，跟無數的辦公概念一樣，open office 的好壞皆有，是好是壞，老套地說句，真的視乎該公司文化。不過話說回來，耳機店或許會是 open office 盛行的得益者，因為隔音耳機已催生成每個打工仔都必須擁有的物品。

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