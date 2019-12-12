【辭職】新工不合適宜趁早決定去留　試用期內辭職該注意3件事

新工不似預期，趕在試用期完結前辭職或對自己及公司來說都是好事。不過說到底公司已在你身上花費了部份資源，甚至對你寄予厚望，作為新人應處理這樣的離職狀況呢？ 要跟為時不長的合作關係劃上句號，最基本要做足三件事，下文將為大家解說。

如果你仍未過新工作的試用期但已經想辭職，在此之前，認真想想自己為什麼對這份工作不滿意。（GettyImages/VCG）

人們想要放棄新工作的原因很多，很多都歸結為開始新工作所帶來的緊張和自我懷疑，例如不確定自己具備工作所需的技能，或者自己是否適合團隊等。

在這些情況下，如果你能推動自己並堅持下去，也許能夠超越自我懷疑的心態，並視為成長的好機會。不過，如果你的新工作發生了一些很難妥協的事情，例如職責並不是在面試中討論的內容、公司或團隊文化問題、人事大幅度變動等，也難免會想到「辭職」這個決定。

在職場上，多一個朋友總比多一個敵人好，良好的人際關係和聲譽對職場發展相當重要。 （GettyImages/VCG）

給予最後一個機會

在決定辭職前，你可以先與上司交談，商討有關工作上的困難和挫折。雖然與新老闆討論這些事情好像有點尷尬，很難開口，不過，如果不談的話，你永遠不會知道，你可能看錯情況，或是老闆可能會接受你的觀點，如果不是的話，那便可以更肯定辭職的決定。

另外，即使你對新工作很失望，或是肯定自己不會回來這間公司，但你在辭職時仍然應該以專業的態度處理，因為你永遠不會知道將來的際遇。在職場上，多一個朋友總比多一個敵人好，良好的人際關係和聲譽對職場發展相當重要。

辭職注意事項

試用期中辭職，不想「搲爛面」可以怎麼辦？以下是決定辭職後三件要處理的事項。

試用期期間辭職技巧（按圖了解）：

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有些人會猶豫究竟應否將短期工作的經驗放在履歷表上，如果寫出來會擔心被潛在僱主視為轉工頻密的人，不過，如果不寫出來，一旦公司資歷查核時翻查出來，便會造成自身誠信上的疑慮。

因此，求職者還是寧願把工作經驗誠實地寫出來，如果潛在僱主有疑問，便應落落大方表明自己離職的原因，以及當中的經驗如何有助你更清楚職場上的發展及重視的東西。

即使新工作不如預期，打工仔亦應在辭職時與公司保持良好關係，以免令自己聲譽受損。（GettyImages/VCG）

出於正當的理由，在試用期內快刀斬亂麻地選擇離開，很多時候都可以被理解，不過，如果你發現自己經常都出現現實與理想不符的情況，便要反思一下是否個人問題。

在職業生涯中，並非每一份工作都符合自己的理想，有時候，一些工作會成為你的踏腳石，幫助你向正確的方向走。因此，小心處理每一次的離職是非常重要。

（資料來源：Authentic）

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