初創公司用科學式管理太過時？　老闆若精明應這樣與員工相處…

撰文： 半宅職薯 最後更新日期： 2021-07-07 07:40

直至今時今日，仍然有不少老細高層崇尚科學管理，認為這都是「先進」的管理方法。但是我可以肯定的說，這套所謂「先進」的管理方法，對著重創意的輕資產企業已屬過時。

為何科學式管理不適合輕資產企業？（按圖細看）

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先簡短重溫科學管理

科學管理源自19世紀末期的西方世界，著重工作流程標準化、系統化、專業分工，抽起人性和感情，以達到最高的生產效能。

家庭式管理

我這裏所指的「家庭式管理」，並不是排除血緣關係以外人士的家族式管理，而是指把員工當成一家人一樣，著重感情、著重關係、著重合作、著重共同理念和目標的管理方式。

時移世易，概念大倒轉

昔日行之有效的科學管理，一度被視為「先進」的管理概念；而在差不多的年代，家庭式管理卻被視為「古舊」。

但對於今時今日著重創意、玩品牌管理、玩輕資產的新企業來說，昔日的科學管理已經變成最古舊的管理方式，取而代之的，就是一度被視為「古舊」的家庭式管理。

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家庭式管理最適合先進企業

看到這裏，大家可能會覺得一頭霧水：為什麼科學管理會變成古舊，家庭式管理又會變成先進呢？

在這裏先談談先進企業的特色

玩輕資產的先進企業，著重的是創意、先進知識等無形資產。在這些輕資產企業工作的員工，最有價值的產出並不是勞力，而是意念。而意念，就是這時代最具有價值的東西。

但輕資產企業也有很大的弱點，就是它十分倚重有才華的人才，而通常有才華的人才都特別有個性，不願意和自己不喜歡的人合作。這究竟也構成一種管理挑戰。

家庭式管理是解決之道

家庭式管理最適合先進的輕資產企業。

與舊式工廠科學管理不同的是，系統化生產的產量是可以逼出來的－機器調較快一點，員工OT多一點。

但意念是不能逼出來的－你無法要求員工提出驚天動地的新構思。想不到，就是想不到。

又若果員工心裏覺得不爽，有好構思也可以不說出來，冷眼笑看老細好像盲頭烏蠅處處碰壁。

家庭式管理的另一個優勢是：同事是兄弟，而不是對手。

輕資產企業工作重疊性高，需求高度的合作。就此，必須營造一個不分彼此的合作氣氛，才能有所產出。

這些有豐富創意的優秀人才，為的不只是薪金（當然薪金也很重要）。舒服自然的工作氣氛，以及高質素，同聲同氣的同事和老細亦相當重要。

就此，老細必須好像平輩朋友一般，聽取這些人才的意見。有時甚至要放下身段，承認自己的不足。

家庭式管理的領導之道

家庭式管理不是家長式管理，絕不能採取權威式的一言堂態度。也不能以能力領導員工，因為員工的能力往往（也應該）比老細更加高。

就此我們可以參考《三國演義》中劉備的領導方法－以仁德領導。家庭式管理的領導人需要有極廣闊的胸襟，高度包容及愛護你的兄弟（不能當他們是員工），以德服人。

在處事方面，我們也可以參考《曹劌論戰》中的一句：「大小之獄，雖不能察，必以情」。大小事情，雖然不能每一件事都了解得清清楚楚，但一定要處理得合情合理。

結語

越是先進，越是追求創新的企業，越不能用舊式的科學管理。

科技先進，瞬息萬變，人性不變。要有效帶領人才，我們不能視他們為員工，卻要視他們為兄弟。這樣才能一家人一起同舟共濟，勇闖高峰。

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