搵工｜老細親力親為講人情味未必好？　神隱老闆這方面或更強…

公司附近有兩間麵包店，兩間都其門如市，亦有多年歷史。一間的老細採取親力親為作風：由搓麵粉做麵包，以至收銀都一手一腳處理，小小一店在區內薄有名氣；另一間則有多間分店，集團式管理，在打工仔心中，老細可能是隱形一般，幾個月亦未必見到一次。 如果你是打工仔的話，你會選擇到哪一間麵包店打工呢？

親力親為老細、隱形老細跟邊個好啲？

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親力親為老細的吸引之處

對於打工仔來說，親力親為的老細對工作瞭如指掌，身先士卒。叫你做的事，自己首先一定能夠做到，用實際落手落腳的能力贏得尊重。老細和打工仔亦好像「兄弟班」般一起流汗，一起休息。大家齊上齊落，好像一家人一樣，為「大家的」麵包店而打拼。

隱形老細表面上的缺點

至於另一間麵包店，經過數十年的發展，已經設有多間分店，基本上打工仔是不會見到老細在烘焙房搓麵粉的。相對於親力親為「拍住上」的老細，打工仔可能會覺得那位好像隱形的大老細終日坐在辦公室過着超離地的生活，不知民間疾苦。

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親力親為老細的局限

親力親為，和員工好像「兄弟班」般「拍住上」的老細，雖然在員工心目中是一個講得到便做得到的好「阿頭」，但從另一個角度來說，卻未必是一個出色的老細。

說一個比較實在的問題：如果老細自己也都是負責做麵包和收銀，作為打工仔的你，你會看到將來有超越做麵包和收銀這個水平工作的機會嗎？答案是不會。因為作為組織最高層的老細本人，已經被這些工作限死自己，在他下面打工的，也自然不能超越這個水平。

隱形老細的角色

如果親力親為老細所著重的是如何做事，隱形老細所著重的便是如何設計一個環境讓打工仔做事。從另一個角度說，親力親為老細所著重的是短兵相接的戰術，隱形老細所著重的是操控大棋局的戰略。

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親力親為老細和隱形老細的思維分別

親力親為麵包小店的老細賴以為生的是做麵包的技巧、秘方。秘方若是洩露了，生存便受到威脅，所以親力親為老細一定會盡力保着這道秘方，未到最後一天也不把它承傳。

但隱形老細所賴以維生的是管理能力、想像力和洞察力。在他的管治之下，秘方會在公司內共用，以提升整體質素。

正是這種思維分別，親力親為小店的規模會隨着老細年華老去，體力下降而越做越細；但隱形老細卻會分配資源，共享信息，只要有生意便增聘人手擴充。透過權力下放把自己抽身出來，從宏觀角度想像如何下好這局棋。

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兩種老細對於打工仔的前途分別

所以在親力親為小店打工的，一般都只是老細助手的角色，負責幫輕老細的工作，就好像老細的分身一樣。做得再出色，也只是原地踏步，不能超越擔當老細助手的局限。

而在隱形老細公司打工的，由於隱形老細的思維是指出方向，設計出跑道讓員工向前跑，繼而令整個組織發光發亮，所以出色的打工仔都能夠隨着公司發展而水漲船高，升職加薪。

在人情與制度之間取捨

當然，親力親為小店也有一定的吸引力：小店通常以人情管理打工仔，凡事有商有量，存在相當大的彈性，能夠盡量配合打工仔的個別需求；相反，大企業由於管理的打工仔人數眾多，於是傾向以制度去管理，凡事按級呈遞，處事方式難有小店的彈性和人情味。

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結語

那麼打工仔應該在小店還是連鎖大企業打工呢？那相當視乎打工仔本身對事業發展的期望和心態。

當然，最理想的情況就是：在一間規模小但有爆炸性潛力的小公司工作，一方面享有人情味的彈性；另一方面又能夠隨着公司發展而水漲船高，他日成為公司高層，卻又可以近距離接觸老細和他有商有量，在工作上好像「兄弟班」一般「拍住上」。