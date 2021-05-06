上司只懂跟下屬拼表現與經驗？「贏是應該」賽局只突顯他領導無方

撰文： 半宅職薯 最後更新日期： 2021-05-06 12:06

我講職場技巧講座的時候，常常會問題聽眾一個問題：「如果你的下屬學歷比你高，那應該怎麼辦？」不少聽眾都會答：「那麼我便去進修吧！」 半宅職薯認為這種想法有點捉錯用神。今次就讓我和大家分享實務管理技巧的不同層次。

你的老細是哪一種領導者呢？（按圖了解）

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最初階層次：做得比下屬更好

實務管理的最初階層次，就是「下屬做得到的我也做得到，而且比他做得更加好。」

這種管理方式，是以「工作」作為軸心。其背後的思想是：當作為上司的工作能力比下屬強，自然能夠控制著一班下屬。

這種管理方式雖然能夠贏取下屬表面上的唯唯諾諾，但實際上無助於釋放下屬的潛能及提升自發性。

因為當上司每件事都做得比自己好，作為下屬的自然沒有成就感；沒有成就感，就失去工作動力。事情往往發展成：上司覺得下屬工作效果欠佳，於是事事親力親為。最後不是做死自己，便是掛萬漏一。

中等層次：標榜經驗

要是下屬能力和你相約或者學歷比你高呢？有些管理者的做法是標榜自己工作經驗，或在公司年資，企圖以這些數字去證明自己辦事能力比下屬更勝一籌，更能避免犯重複錯誤，從而獲取下屬的尊重和服從。

但這種管理方式也有其局限。因為在互聯網時代，知識發展得非常之快，工作經驗的功能在這快速演變的時代，作用已經大不如前。有些時候，經驗甚至會成為想像力的負累呢！

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進階層次：提出方向，十懵一精

坊間流傳一種講法：要是下屬能力比我低，那麼我一定請錯人了！

這種講法只能說是部分正確，因為如果下屬能力全方位都比你高的話，那麼他又為何甘心當你下屬呢？

我同意應該請一些比自己能力高的下屬，但作為上司老細的，必須在某一些層次，某一些範疇，能力比下屬更加高。

舉例來說，你可以不熟悉下屬專精的技術事情，但要比他更能掌握宏觀棋局；你可以學歷不夠下屬高，年資不夠下屬長，但你要有更強的想像力，更能夠提出方向和願景。

作為上司老細的，確實沒有時間和精力深入了解下屬的每一件工作。與此同時，一個人的能力也有限，不應該事事控制下屬，反而應該給他們寬闊的發揮空間，讓下屬做出比自己更加好的效果。

讀到這裡，大家一定會問：「你不怕下屬欺上瞞下躲懶的嗎？」

在這裡，我想分享一個技巧－「十懵一精」。

就是每十件你懵閉閉的事情之中，突然間會有一件事是特別精叻聰明，頭腦清晰的。

上司老細可以就這件自己十分頭腦清晰的事情，和下屬作出深入討論，提出把事情做得更加好的建議，透過突破下屬的舒適區，讓他們進步以及難以躲懶。

事實上，對於那些本身已經是聰明人的下屬來說，被上司發現自己躲在舒適區之中，經已是一件十分尷尬的事情。所以即使上司「十懵一精」，作為下屬的也不想冒風險令自己陷於尷尬境地。

常抱領導者的心態

回應文章起首的問題：「如果你的下屬學歷比你高，那應該怎麼辦？」

其實我們應該有自信地抱一個領導者心態，思考怎樣發揮這位下屬的潛力，而不是把自己和下屬放在同一個層次，然後和他比較能力。

結語

上面所討論管理方式的大前提是，下屬本身對工作抱有正面的態度。要是下屬面皮厚又懶惰的話，上司老細採用進階的「十懵一精」 技巧，只會換來十件錯事。這究竟也解釋了為什麼有些上司，會以粗言俗語去鞭策面皮特厚的下屬。

說到最後，究竟有沒有更進階的管理方式呢？其實是有的。就在於賦予權力，適當任用。這又是另一項值得深入討論的技巧了。

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