家人工作是「賣空氣」？　讓人聽得一頭霧水原來是從事這行業！

每當到了認識新朋友的環節，免不了都要自我介紹，日前有一名網友透露，他時常被人問起自己的家人從事什麼職業，但因為家人的工作很特別，他每次只回答「賣空氣」，讓許多人都黑人問號。
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原PO在Dcard表示，每次認識新朋友，或實習打工的面試時，都會被問到「家人從事甚麼工作？」他認為很難三言兩語解釋清楚，只回答「家人是賣空氣的」，也知道這種回答很荒謬，可是腦海中只浮現這個答覆。
原PO接着解釋，其實家人賣的「空氣」是提供工廠、實驗室、醫院的那種氣體，像是工廠電焊用的氣體，或者醫院用的醫用氣體等，都是家人工作的業務範圍，對他來說，真的是「空氣」，但每次向人解釋，都被以為在唬爛！原PO無奈地說，這種情況讓他很困擾，有沒有人知道應該怎麼解釋，希望網友可以教教他！
貼文一出，網友紛紛表示，「你可以說是負責生產商業用氣體（如汽球）、工業用氣體（瓦斯）之類的，會讓對方比較好了解」、「沒有碰過不知道吧！我也是到工業工廠上班才知道這些，可以說就是電焊、用火切割鋼鐵時需要用到木這些氣體」、「說賣工業氣體就好，你說賣空氣我才覺得問號，又不是賣谷關空氣」。
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