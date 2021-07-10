投身網絡營銷行業夠潮有錢途？ 過內人揭殘酷現實：沒想像的美好

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-10 10:30

因疫情衝擊，宅經濟爆發式成長也帶動網店產業，近幾年，網店產業成為許多大學生的夢幻工作，不過有網友則表示，「行銷沒有你想像的那麼美好」，進去之後才發現跟自己想得不一樣而破滅，他也分享「網店行銷專員」的工作內容，引起不少網友討論。

網店行銷原來沒有想象中美好！（按圖了解更多）

+ 15 + 15 + 15

一名網友在「Dcard」工作版發文，行銷是許多大學生想做的工作，原因可能是看到很酷的廣告或是聽了自稱行銷大師開的課程，心中產生進入行銷界的念頭，並希望有朝一日可以做出一些酷東西，可惜「理想很豐滿，但現實卻很骨感」，本以為行銷是很夢幻的產業，殊不知進去後發現不是自己想要的，「粉紅泡泡就這樣破滅了」。

原po分享「網店行銷專員」的工作內容，需要「熟悉各種美編軟體」，老闆為了精簡人力，美編的工作也要全包，若是非相關科系或沒學過，1張圖肯定花超過2小時，且後面還有幾百張圖在等着；「網絡行銷活動規劃及執行」，經營各種社交平台，每個平台都有不同的經營方式，須做好腦袋被榨乾的準備；「網絡購物平台系統操作」商品上下架及文案撰寫，前台的操作容易但碰到後台就會懷疑「根本是兩個世界」，可能還有好幾個平台及幾百種商品要上架，包準做到懷疑人生，除了一般工作內容外，還要兼打雜，遵從主管交辦事。

相關文章：搵工｜LinkedIn列2021年10大最多空缺行業 除電商、IT行業還有…

+ 18 + 18 + 18

原po也表示，加班是家常便飯，「沒有加過班都不敢說自己做過行銷」，現在居家上班更慘，根本沒有下班時間，「只要還在呼吸，就是要上班」，加班這麼久也沒有加班費加上做這麼多事，薪水卻只有26K，「醒醒吧，行銷沒有你想像中的那麼美好」。

網友紛紛贊同原po，「行銷就是個屎缺，普遍低薪已經很慘了，重點是薪資天花板低到爆，5萬算頂了，除非跑外商或是很大的公司高層或是少數發跡的新創」、「同間公司待個一兩年薪水也很難升多高，跳槽可能會好一點，但天花板真的很低，未來性很差很差」、「其實就是僧多粥少，加上門檻又不高，雙重悲劇」。

此文一出，也釣出不少苦主，「網店行銷企劃美編打雜簽到～」、「差點以為看到自己的鬼故事」、「這篇文很真實，沒有便宜的工讀生給我指使後，我上架上到崩潰」、「彷彿看到了我自己（拭淚）」、「真的超爛，之前在找平面設計類一堆都要會行銷，美術跟行銷搞一起啊我就沒學過行銷，要我雙主修就是了」、「我當初也覺得行銷很厲害，於是就被騙進去了，工作都包含到顧整間店了，然後老闆也只給你25K，真心覺得想哭」。

相關文章：「專業人士」新時代有新定義 不一定做醫生、律師懂一點你也可以

+ 9 + 9 + 9

不過，有網友則認為行銷工作也分很多種，「這是初階行銷專員的工作～行銷不排除有很多這種的網店行銷專員沒錯，但也真的分很多種啦！」、「那是你遇到爛公司...」、「拜託行銷工作類型那麼多，很多根本不是你列的這些，加上大公司也不會每件事都叫你全包，只能說你講的部分公司確實是這樣，但是不要講得好像行銷都是這樣好不好」。

原po則表示，這篇文主要是給沒有謹慎考慮就想進行銷界的大學生，希望他們可以思考清楚為甚麼想進行銷界，「而不是覺得有趣就投履歷」。

延伸閱讀：

該轉向哪些產業謀生？這「七強」職務需求比電商猛

網購塞車等到天荒地老？他列大陸電商4優勢「狠甩台灣」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】