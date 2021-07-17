另類職業｜每天工作在喝水？　品水師：曾日喝4公升、練習到腹瀉

盧廣仲以水為名寫了一首水情歌《你是我的水》，劉德華想用一杯忘情水換一夜不傷悲，黃立行說有煩惱就來場冷水澡，廣告三不五時提醒我們沒事多喝水多喝水沒事，人跟地球一樣有百分之七十都是由水組成，但是在台灣水資源唾手可得，我們不僅忽視水資源的珍貴性，也因為不論春夏秋冬、喜怒哀樂總習慣來杯手搖飲，因此也未曾正視好好喝水這件事，我們品茗、品酒、品饌，但卻沒想過要品「水」，但其實有個鮮為人知的職業 —— 品水師，便是以品水為專業，本次 Dappei 特別專訪台灣唯三位中的其中一位品水師「陳君潔」，解密這個前所未聞的職業。



專業品水師陳君潔的工作與日常：（按圖了解）

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所謂品水師便是以專業的角度品嚐水，除了品嚐水的酸鹼，陳君潔也提到品水師品水的重點：「品水看外觀、聞氣味以及嚐口感。水的口味基本上有分酸、甜、苦、鹹，會呈現在口腔及喉嚨不同的部位，完全由水中的內容物決定整體口感，若飲用氣泡水，氣泡的顆粒大小以其給予口腔的刺激感也會是品嚐的重點。」

這樣的專業看似冷門，但其實可以廣泛應用在許多工作上，像是品酒師會針對食物的特性推薦搭配的酒品，同樣的，在歐洲的飯店以及米其林餐廳，也會有專業的侍水師專門根據廚師每季的菜單打造水單，幫客人挑選搭配餐點及酒類適合的餐水，或是有些飲料公司也有品水師在調製飲料時挑選適合使用的水，另外在礦泉水廠及濾水器廠商的品水師，則專為飲用水把關品質，確保產品安全、健康無虞。

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我們是喝水也會胖，品水師是喝水也能賺，乍看之下，品水師似乎賺得輕而易舉，但所有的專業都是靠許多努力與付出累積而來，除了學習品水技能時必須大量飲用各式的水，像陳君潔就曾經一天喝下四公升的水，甚至經歷過品嚐加入化學藥劑的水的訓練而嚴重腹瀉，再度證明天下沒有白吃的午餐，陳君潔也透露品水師在工作上的限制：「品水師在工作前一天要避免重口味及辣味的食物，主要是怕會影響味蕾的敏銳，工作時也不能使用香水以及帶香氣的化妝品以免干擾嗅覺，最近發現有些牙膏的口味太重也會影響早上工作，甚至女性每天使用的唇膏都要經過了一番挑選。」

光是這樣的飲食限制，想必便讓許多人打退堂鼓，但這些限制，都比不上陳君潔幼年時看到非洲水資源缺乏的困境時的震撼：「看到非洲孩子沒有乾淨水飲用讓我很震驚，也因此默默許願希望將來能為水資源盡一份力，並相當注意關於水的資訊，再加上覺得自己的味蕾算敏銳，當我搜尋到有關品水師的課程就立刻想要報名，一方面水是我一直重視的題材，一方面想來驗證一下是否味蕾像自己感覺的比一般人敏銳，便給了自己一個挑戰，取得了品水師證照。」

對陳君潔來說，要不斷的鍛鍊自己味蕾的敏銳度，並讓身體及味覺保持在最佳狀態，大量且頻繁的飲用來自不同區域的水，有時也會出現身體不適應的狀況，是她認為品水師最辛苦的地方，當然辛苦與快樂永遠是並行的：「當大家聽我解說各種水的細微變化，一邊喝、臉上同時出現驚奇的表情，我馬上能知道他們對水的感受被喚醒時。透過引導大家了解品水師的專業，提升每個人對水的感知度，讓我特別快樂！」

身為一名品水師，陳君潔除了想傳遞珍惜水資源的理念以外，也希望大家能夠重新重視喝好水這件事：「在台灣因為安全乾淨的水資源隨手可得，反而大家對喝好水沒有特別重視，大家現在吃東西會選擇有機、買東西會選擇天然健康，但對於身體內含有最多的水卻沒有特別在意要選擇合適的飲用水，所以很希望大家在飲水時能多留意自己的飲水種類及習慣，因為這些跟我們的身體健康息息相關。」

如果看完前述的甘苦談，品水師一職已經在你心中萌芽，也許你可以參考陳君潔的建議這樣開始：「要成為一名品水師最需要具備的是好奇心！品水師需要了解各個地區不同礦泉水的成分與口感，具備勇於嘗試的好奇心是首要條件，再來就是要有良好的化學知識可以理解水中各種物質的組成成分，以及敏銳的味蕾。想要成為一名品水師可以從改變飲水習慣開始，了解平時常用的飲用水以及可以接觸到的礦泉水，品嚐並了解他們的差別，學習水的基本知識以及鍛鍊味蕾的敏銳度。」

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Dappei 描述得繪聲繪影，相信你也開始對水的魔力感到好奇，陳君潔也推薦了三款台灣目前市面上能夠購買到的水，並針對這三款水建議搭配的情境：

．Orezza 天然氣泡礦泉水：湧出時便含帶天然氣泡的氣泡水，擁有豐富的礦物質卻無雜味，氣泡口感細緻不刺激，堪稱香檳級氣泡水，為許多米其林餐廳及來台的客座主廚配餐指定選水。



．Contrex 法國礦泉水：高鈣高鎂可幫助補充每天需要的礦物質，促進身體循環及健康。



．Icefield 加拿大冰河水：低鈉低礦物質含量，口感回甘的冰河水。特別適合泡茶，可以降低茶葉的苦澀感使茶湯柔潤。



身為品水師的陳君潔也曾經是媒體公司的主管，在如此讓人稱羨的狀態下，依然能毅然轉換跑道非常令人佩服，也以過去媒體公司主管的角度提供社會新鮮人一些建議：「我也有經歷新鮮人的時期，每天很忙碌卻也奠定了基本功（例如工作習慣、邏輯），職涯有如一幅拼圖，可以盡情想像未來的圖畫，每項學習都是其中的一小片，耐心的在不同事業區塊累積經驗，最後才能拼湊成美麗的圖畫。建議新鮮人多接觸不同類型的事物並勇於挑戰，堅持努力打好基礎，未來才能利用穩固的基石創造事業！」

雖然已經是三寶媽咪，但陳君潔依然保持著穠纖合度的身材，Dappei 第一次參加陳君潔的講課時馬上被她的魅力圈粉，不但舉手投足都是優雅，且用邏輯清楚易懂的方式講解，對於有三個孩子的前提，陳君潔表示已經很知足滿意現在的身形狀態，而私服穿搭也有自己一套風格：「我喜歡能表現女性柔美的衣物，像蕾絲、紗質都很喜愛，每天會特別挑選適合的耳環、飾品，很享受利用不同的小物創造風格，但因為職業關係，我特別注意每天手上拿著的水瓶或瓶裝水與當天的穿著是否和諧，像是顏色或是瓶裝設計會希望能搭配穿著的風格，讓整體搭配在視覺上更完整。」，從這些小細節便能看出陳君潔對自身品水師一職的重視與謹慎，也讓人對她的好感度更甚。

有沒有什麼新消息想跟讀者分享？

之後會開辦團體課程，讓大家更了解喝水的重要及如何挑選適合的水，相關資訊會在粉絲頁公佈。

【關於 陳君潔】



．生日：1981 / 4 / 2



．職業：品水師



．人生哲學：細細品嚐、步步拓展，欣賞生活中的美好。



．最喜歡的一句話：世界上唯一的不變，就是一切在變。



．網站：FB | IG



Dappei 結語：

搭編也是因為工作關係才認識「品水師」這個職業，第一次聽到的時候整個人突然豎起耳朵專心聽介紹，覺得實在太有趣了，深入了解才發現品水原來是如此深奧的一件事情，而且跟我們的生活息息相關，只是我們從來不曾注意，也讓搭編反思自己的飲水習慣。

品水師君潔不但很有實力，而且人超美，舉手投足都是優雅，是搭編心目中充滿魅力女性的模範，跟她講話會不自覺得注意形象、降低聲量，避免自己反差太大哈哈哈哈！

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原文：品水也是一種專業？跟著「品水師」陳君潔解開水密碼，一起感受水的魔幻力量！

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