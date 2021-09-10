職場12星座｜人前堅強是裝出來的！強如獅子、天蠍也需慰藉關心…

【職場12星座/星座分析/星座性格】編按：同事、朋友或伴侶在工作及生活時似是堅持，其實或許是他們將內心真實一面收起來罷了。若他們是屬於以下4個星座，你不妨在跟他們獨處時，多點關心及陪伴他們吧！



有些人本身就是鐵打的，但有些人只是面具是鐵打的，很多時候都是在偽裝堅強，一旦遇到了能夠識破自己的真心人，他們就會變成一個眼淚決堤的小哭包。

1. 雙子座

你們肯定在詫異，他哪裏堅強了，平時總是鬼哭狼嚎一驚一乍的。但其實你們不知道，那都不是雙子真實的情緒，他總是會為了身邊人，成為一個氛圍組的主理人。即使有時候大呼小叫的，也只是他覺得這個反應大家能接住。

但狂歡過後，永遠是孤寂上頭，所以這時如果有人在表面的快樂後，仍然陪着不想說話的雙子，看穿他的疲憊，那他會抱着你流淚。

同事、朋友或身邊人若是這4個星座，不妨多留意他獨個兒時的心情吧，說不定他們在那時很想要你的陪伴與支持：（按圖了解）

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2. 獅子座

他總在人前展示自己的自信和光芒，有時看着有些自大，但只是因為他知道，生活對每個人都一樣難，那憑甚麼自己要讓生活摧殘，還要傷口外露？展現好的這一面不好嗎？但生活中，越是愛逞強的人，越是更吃力的那一個。

畢竟當你習慣性展現強大，所有人就會下意識相信你是鐵打的。可他累的時候，真的需要一個安全的環境，一個温柔的人為他撫平傷口，允許他脆弱一會兒。

3. 天蠍座

講到底，天蠍座的冷酷面具在面對世界的時候根本取不下來，因為他把這當成了保護自己和身邊人的利刃。他面對世界時的冷靜和強硬，是不在意會受到甚麼傷，但不代表他真的不會累。

不過還好他有想保護的人，回到家能夠退去面具，好好跟身邊人聊聊，這些事兒也就算過了，明天又是堅強的一天。

4. 巨蟹座

這個戀家的星座向來沒有甚麼宏圖霸業的想法，但並不代表安定的他不夠堅強。相反，在家人和摯友面前，他一直充當理性傾聽的安慰者的作用，絕不會在你面前失了分寸、亂了手腳。因為他知道，情緒脆弱的人需要的永遠不是驚慌失措，而是依靠。

久而久之，他累了時卻不知道該怎麼說，畢竟大家覺得他是世界上最通情達理的人，不會煩悶。但其實不然，如果你願意聽，他也很敏感。

最後…

每個人都值得被看穿自己強裝的堅強，然後落入一個堅實的懷抱，希望你們都早日找到這個他。

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