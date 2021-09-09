講句「好慘呀你」也可能得罪人？　留意3句常見說話免在職場失禮

雖說三思而後言，但有時表面聽起來一點兒都沒有不妥的話，聽在別人耳裡卻不舒服到極點，有哪些話是一出口就鑄下大錯，最好不用說，甚至能避就避的語詞呢？



1. 不要對別人說「你看起來很累」

你會對身邊的人，例如朋友或同事，不經意地說出「你看起來很累耶」「你看起來很憔悴」這種話嗎？說這些話時要多小心，尤其是對女性。

即使對方臉色蒼白、好像就要倒下去，身體明顯不舒服，也不是開口說「你看起來很累」的時候。這時你該說的是：「你坐下來休息一下比較好」，向對方伸出援手才對。如果說「你的頭髮亂了」，對方馬上就能整理頭髮；但指出對方「你看起來很累」「你看起來很憔悴」，一點幫助也沒有。而且，如果你一早就對人說：「你看起來很累耶」，讓對方一整天都在「原來我一臉疲倦啊⋯⋯」的情緒中度過，反而會讓對方更累。

相關文章：越勤力越要OT、進諫上司多數衰硬 10個職場潛規則不懂只怪你天真

+ 30

2. 不要隨便對人說「你應該要多運動」

當你有一天為了想消除疲勞、放鬆一下，所以去做了按摩SPA。按摩結束時，按摩師傅跟你說：「你的肩膀和脖子很僵硬、很緊繃耶。腳也腫腫的，有水腫的現象。最好每天做伸展運動、適度運動一下喔。」身體累不累，當事人最清楚。對別人說「你最好要○○」，只是讓人心煩而已。只要先詢問對方的生活習慣，就可以避免提供不必要的資訊和建議給對方。除非是百分之百的正面肯定，否則應該沒必要對他人外表的變化多做評論。可以試著自己整理看看，有哪些針對人外貌的話是沒必要說的。如果擔心對方，想為對方做些什麼，不須說多餘的話，找出自己可以做的事，然後付諸行動，才是成熟大人應有的作為。

3. 「好可憐」是一種上對下的 態度

有些人會對當事人或其家人發生的事情，想都不想就說「好可憐」。比方說，聽對方說：「之前我的姪女考高中，沒考上第一志願⋯⋯」，就脫口而出「是喔，真可憐」。「好可憐」這句話，很容易被人解讀成，隱藏著「沒考上高中第一志願的人生真是太悽慘了」的想法。即使沒有其他意思，「好可憐」這種話，是擅自在對方的未來印上「很遺憾的，你現在非常悲慘不幸」的烙印。「好可憐」這句話，不會帶給人同感、陪伴對方的溫暖感覺。動不動就說別人「好可憐」，片面地評斷他人不幸的人，只會讓人覺得你一副「憐憫他人的我是多麼溫暖體貼啊」的樣子，很自以為是而已。

相關文章：怎樣圓滑地罵人蠢同事也不難堪？ 3句說話經包裝後難聽都變順耳

不對勁的感覺，就是沒禮貌

日常生活中，我們可能會在與他人互動時，覺得不太對勁，應該就是對方無意識地觸犯了你，這就是沒禮貌的行為。像是：

．買東西結完帳的時候，店員瞧都不瞧客人一眼，單手把信用卡還給客人。

．從上車到下車，計程車司機只對乘客說了一句「兩百四十元」。

．在網路上看到不認識的人留言說：「多虧了新冠病毒，讓商店變得好寬敞，真棒！」讓人覺得不可思議。



對周遭言行舉止敏感的人，就會連這些生活上的細節、感到焦躁不安，而是能藉此自我反省，審視自己是不是也對其他人做出了類似的失禮行為。仔細思考當別人對自己做出沒禮貌的事情時，該如何應對，也可以帶來這樣的好處：不被焦躁或是憤怒的情緒牽著鼻子走，「只要這樣想就行了」，能夠冷靜地面對他人和社會。如此一來，無論是工作還是私生活都能過得愉快，當別人做出失禮的言行舉止時，也不會被起伏的情緒擾亂心情，得以擁有強健的心理素質。

相關文章：年紀越大越難結識到真心朋友？ 5個長大後才明白的社交潛規則！

+ 13

對方的「沒禮貌」，是磨練自己的機會

當你遇到讓你不舒服的人，有可能只是剛好對方當下的言行讓你留下深刻的印象而已，其實不需要只因為一次不對勁的感覺，就認為對方討人厭或是不想跟他來往。你應該關注的地方在於，你感受到的不舒服感覺，而不是讓你感到不舒服的人。不對生活中感受到的「不對勁」視而不見，找出背後的原因，然後「我只要對我的價值觀有信心就好」，以此作為原則行動，就是理想的處事態度。遇到不對勁的事情時，不用硬是假笑；也無須因為不知道該如何反應，而驚慌失措；更不需要反應過度而情緒化。好好地面對不對勁的感覺，把別人的失禮行為，當作是磨練自己的機會。

面對失禮的人，這樣保護自己！

「這個人很沒禮貌」「這個人的發言很有問題」「這想法也太偏激了」，只要你知道什麼是不對勁的感覺，腦袋就可以做出「這個人的想法跟我不同」的判斷，能夠以平常心面對別人失禮的行為。

因此，建議事先列出「不對勁的確認清單」，幫助自己判斷那個不對勁的感覺。

判斷他人失禮與否的不對勁確認清單

．被誰？受到什麼樣的傷害？

．感受到敵意的具體內容？

．是否感受到對方的敬意？

．這件事情能夠有自信地說給別人聽嗎？

．心情愉快嗎？



如果都把問題往自己身上攬，可能會忽略掉自己真實的心情，以及對方的本質。

因此建議，養成當你覺得對方的言行不太對勁時，就馬上判斷的習慣，「他那樣說的確傷害到我」「那樣的態度，對某某人很沒禮貌」等。只要找出不對勁的感覺，就可以守住你所重視的價值觀；而且跟對方來往時，保持一定的距離，也可以減輕壓力。失禮的言行未必「只是碰巧」，不可否認的，失禮的言行有更多時候，暴露了一個人品行和想法的一部分。所以，好好地處理並面對別人帶給自己的不對勁感，這麼做才是內心平靜過日子的祕訣。

相關文章：同事關係｜怎與常放負、懶叻的人相處？除減少來往還有這些建議…

+ 15

延伸閱讀：

安慰閨蜜這樣說更貼心！除了『Be strong』，7種實用安慰英文語句學起來！

關係親密，不等於可以沒禮貌！5種請求對方幫忙的說話技巧

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：哪些話，一說出口就得罪人而不自知？如何輕鬆對付失禮的冒失鬼！】