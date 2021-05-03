怎樣圓滑地罵人蠢同事也不難堪？　3句說話經包裝後難聽都變順耳

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-05-03 07:26

職場難免有「厭世」的時候，不管是對很伏的同事或很煩的老闆，都有想破口大罵的衝動，但為了生活與工作上的和平，還是必須「當個成熟的大人」，懂得如何說話可是非常重要的啊！近日有位網紅就在Facebook發文分享自己的職場話術，引網友熱議，還釣出許多人分享經驗談，一起來看看吧！

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你要不要再確認一次？

職場上往往需要跟同事合作辦公，這時遇到所謂的「豬隊友」可就不好過了，當同事不停出錯或交接的工作內容有「顯而易見」的錯誤時，肯定讓人很想崩潰大罵「你是白癡嗎？！」不過網紅「聽艾倫說」就在Facebook發文表示，當他有這樣的念頭時都會改成「你要不要再確認一次？」回應對方，不少網友覺得超中肯！

你永遠都這麼有創意！

當遇到辦事不力或提出「糟糕」意見的同事時，「蠢」這個字是不是不停出現在腦中呀？但在職場絕對要瞬間轉為成熟模式，換句話說來應對，有名網友就表示自己遇到這種狀況時都會和同事說「你永遠都這麼有創意！」逗樂許多網友，在職場一定要把如此「是褒是貶分不清」的話術學起來～

好、OK、沒問題！

上司交代任務時說得不清不楚，或被交付根本超出自己能力的事項，再或者是下班前突然被丟工作，好、OK、沒問題可以說是社畜們的萬用回答啊，即使心裏充滿「講甚麽啊」、「滾啦」、「閉嘴啦你」，還是要笑笑地吞回去，朝氣蓬勃地說「好，OK！」

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