兼職｜別讓衰客「睇死你」怕事怕麻煩　除先收訂金更要這樣自保…

自由工作者接洽外判工作，不時被客戶壓價、拖欠薪金、甚至「走數」，苦不堪言。所以今次小編分享6個接洽工作的重點，教大家如何保障自己的「血汗錢」。



1.了解客戶背景才釐定價錢

小編出席了一個講座(註)，內容關於自由工作者如何保障個人權益。講者阿昭為自由音樂人，他分享曾遇過一些非牟利團體，要求減價。面對此情況，阿昭建議應先了解對方背景，如發現對方有很多途徑獲得捐款，資源實為充裕，哪大家可堅持收回原價。

做兼職、Freelancer、Slasher最重要是懂保障自己收入及利益：（按圖了解）

+ 15

2.清楚工作內容再報價

當客戶一開始只問價錢時，阿昭建議不應立刻報價，勿太快自我設限。否則，若客戶要求的工作太複雜，自己便難以再提高價格。他建議大家應先了解工作要求及複雜性，若對方迴避，只追問價錢，或可能有人想佔便宜。

3.保質素不減價

議價出現爭論時，大家可表示：「如果工作內容非我專長，我可介紹予其他行家」，以顯示自己有選擇權，並應向對方表明，有質素的作品需要成本，並堅持不減價。

4.先收訂金再動工

訂好價錢後，阿昭建議大家應先向對方收取訂金，即使對方日後突然縮減預算，自己亦有酬勞。同時，亦應設下訂金支付限期，要求客戶以銀行過數。同時，大家亦應詢問對方何時繳付尾數。最理想的，是透過WhatsApp跟客戶商討，訂立合約，留下證據。日後若需追討酬勞時，亦有根有據。

相關文章：搵工｜LinkedIn列2021年10大最多空缺行業 除電商、IT行業還有…

+ 19

5.限制修改次數

如工作涉及授課或活動籌備，有機會超時，大家可因應情況調整價格。如客戶訂出的交貨期限太短，亦應跟對方解釋工序需時多少，以訂出合理時間表。 如客戶要求不斷修改作品，例如最初說好了只改3次，但對方卻表示：「只是輕微修改，不要這樣也計算吧！」阿昭認為，可反建議客戶跟其他同事再商量作品哪裡有問題才需修改，並表明這可為雙方節省時間，顯示出大家也有為對方著想，免生爭執。

6.苦肉計追數

最後，若對方拖欠酬勞，大家不妨使出苦肉計，向對方哀求，「我等着錢開飯，還要交屋租、 還卡數」，阿昭說以此追數的成功率相當高。 如果還未湊效，便唯有警告對方，告上法庭。

註：此講座主辦機構為Trial and Error Lab

相關文章：月薪逾2萬每天只在整Excel表？ 事主嘆想轉工網民卻錯重點…

+ 12

相關文章：辭職｜寧棄高薪轉行送外賣？ 打工仔因一事放棄文職網民有同感…

+ 4

【本文獲「MoneySmart」授權轉載。】