搵工｜獲取錄卻嫌人工出手低？　試用3個步驟專業地表明堅定立場

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-05-17 12:26

找到好工作的過程就像打怪一樣，要一關一關的過，但過程中總是會出現各種障礙。想像一下，你獲得一份很喜歡的工作機會，自認在面試過程中做的很棒，也順利拿到 offer 了，此時卻發現，公司所提供的薪資比你預期的還要低，歷經重重關卡來到這，應該要放棄這份工作嗎？

公司提供的人工比預期低，應該要放棄這份工作嗎？（點圖閱讀）：

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回覆前先整理情緒！應徵者切記 2 個「不」

CNBC 的專欄作家、求職顧問網站 WorkItDaily 創辦人歐朵尼爾（J.T. O’Donnell）建議，遇到這種狀況，要避免有以下 2 個念頭或動作，以免造成無法挽回的局面。

不要當作「針對我個人」

首先是有「針對我個人」的想法，僱主開出低於你預期（或應得）的薪資有很多種不同的理由，例如預算不足、預留調薪和談判空間等等，可能並不是針對個人，或是輕視你的能力。

歐朵尼爾也指出，他曾看過有的人明明已經已經獲得預期的薪資，但回應僱主的第一件事就是對薪水感到不滿，這麼做對自己一點好處也沒有，畢竟公司選擇你做為最佳候選人，並努力滿足你的要求，表示他們對你的價值有信心。

不要被負面情緒帶走

接下來要避免用憤怒、沮喪、失望等情緒來回應。當得到的回覆不是預期的時候，總是會產生許多負面情緒，這時候要盡量保持冷靜，分析自己的想法，並準備適當的回應。

不管如何，與任何人保持良好關係都是很重要的，若是讓負面情緒凌駕於理智之上，可能會阻礙你的專業，甚至毀掉這個人脈。反之，當你優雅並真誠地回應對方時，會讓自己顯得是個好相處的人──這也正是僱主希望找到的員工。

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3 步驟回應僱主，表明立場也兼顧禮貌

那麼，當這樣的情況發生時，除了處理好自己的情緒外，實際上要怎麼做呢？歐朵尼爾建議採取以以下 3 個步驟：

1. 要求對方給自己一至兩天考慮

通常僱主提供 offer 後，會要求應徵者在 48 到 72 小時內回覆，有的甚至會給到一周。但僱主若沒有提到的話，應徵者可以請對方給自己一些時間思考。

不過，若是公司開出的薪水真的低於預期太多，那也可以考慮拒絕對方。

2. 準備好回覆時，就撥通電話吧

雖然透過 Email 解釋自己為何不滿意這份薪水，會比用電話講來的容易許多，但歐朵尼爾仍建議求職者應該要用電話表達。

透過聲音，可以讓對方感受到你的真誠與專業，同時，涉及有關金錢的對話是很敏感的，透過電話更能清楚表達雙方的意思。

3. 友善地感謝對方，但堅定自己的立場

首先，一定要表達謝意並保持尊重態度，表達你很感謝對方撥出時間面試，不過，也要清楚表明你認為公司給的薪資低於可接受的範圍，暗示你了解自己的價值，也堅守這個底線。

舉例如下：

首先，非常感謝您花時間考慮並給我這個機會，很榮幸能夠被你們選上，我很欣賞貴公司的作為，也認為自己很適合這個職位。但這也是為什麼我要打電話來，因為 5 萬元低於我的期望，我希望的範圍是 6 到 7 萬，我可以理解公司有預算方面的考量，不過我認為自己可以滿足該職位的需求，因為ＯＯＯＯ（說明理由），根據過去的經驗，我認為我的市場價值高於 5 萬元，很抱歉恕我無法接受這個 offer。我不希望浪費您寶貴的時間，不過若是貴公司能夠回應我的薪資期待，那我很願意繼續談。

根據歐朵尼爾的經驗，接下來會有三種可能的結果，她建議求職者對每項結果有所準備

結果 1：協商告吹

對方可能最終會回覆你，無法滿足你想要的薪資條件，這時候別忘了好聚好散，再一次感謝對方花時間面試，持續打好關係。

這可能是許多人都不想要的結果，但不需要灰心，畢竟已經有企業肯定你的能力了，表示你正走在對的路上，可以樂觀地繼續找工作。

結果 2：對方表示需要時間思考，但沒確切說何時回覆

這是很常見的狀況，期間內也可能會發生許多變化，公司可能會持續面試、考慮不同的求職者，如果最終還是選擇了你，那就是很理想的情況；但反過來說，你也有可能在這段時間內找到能滿足薪資期待的工作，那就如同結果 1 一樣，記得友善地感謝對方。

結果 3：公司願意提高薪資

這也是不錯的結果，表示雙方的協商持續進行中。通常到這個階段，公司會希望求職者給出實際的數字，若是差距很大，也可以從要求實質的薪資換成其他福利，提供不同的條件，像是獎金、多一些假期、彈性上班時間等等。

要記住的是，若是公司願意提高預算，給出比原先更多的薪資，表示他們相信你可以帶來更多價值。所以在協商的時候，不要用「我 vs. 他們」這樣的對立想法，要想著大家是同一個團隊，這樣可以更容易達成協議，讓雙方都滿意。

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