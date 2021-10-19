跟同事相處切忌奉旨　拜託人家幫忙　除講「唔該」更要懂做4件事

說出去的話，就像潑出去的水一樣難以收回，有時我們無心脫口而出的話，卻可能造成別人一生的陰影，就算事後無限追悔，也無法回到「說出那句話之前」。



韓國溝通專家朴民榮認為，說話不僅是傳達資訊的手段，更是表達情感的媒介，所以我們很容易會因為說話而傷害別人或被別人傷害。學會說話除了技巧的磨練外，更重要的是「心」的聯繫。善於溝通的人會觀察他人的反應隨時應變，但不擅說話的人卻往往執著於自己的想法，因而造成誤會或引起對方反感。所以特別推出這本可以釐清自己說話習慣的新書《抱歉，當時不該這麼對你說》，告訴大家，言語可以傷人，但也可以療癒，修復彼此的關係，永遠不嫌晚。

就算跟同事再熟絡，在請求幫忙時也要謹記這5個說話技巧，免得得罪人而不自知！（點圖了解！）

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不論是家人、情侶還是朋友之間，很多時候都會以為熟悉彼此，所以就算不說對方也會懂，但其實人心是難以透析的，每個人都希望對方能讀懂自己的眼神，自動自發地行動。他們的心態是「連這點小事都要說出來才會懂嗎？」、「都認識這麼久了，該知道我的作風了吧？」，希望對方能夠做出自己期望的舉動，但事實是如果不以語言或肢體動作表現，沒有人會知道另一個人心裏在想甚麼。

即使是家人，同樣也需要表露自我想法，對方才能知道你的需求。

唯須注意一點，關係越親密，越須遵守禮儀。輕鬆自在不等於沒禮貌。一般人從一個關係不是那麼要好的人那裏聽到自己的壞話時，不會太在意；反之，若是聽到家人說自己的不是，則會傷得很深。有句話說：「『30秒』的話語，會藏進心裏『30年』。」，無論是刻意或無心的疏失皆有可能傷害到對方。最重要的是必須提醒自己下次別再犯重複相同的疏失，避免兩敗俱傷的局面。

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以下提供5種請求對方幫忙的說話方式：

1. 早點說出請求

如果有看不慣的事情，應該早點跟對方說，不要等到受傷後再來追究，早點說請求並給對方「心理準備」的時間。先在腦海裏思考自己想要的是甚麼、想要對方甚麼時候幫忙。想清楚後，在彼此心平氣和的時候嚴肅告知，減少對方糊弄過去的機會。另外，請求的同時設置時間限制也是不錯的方法：「明天早餐吃完，房間裏的書櫃我想移到那裏，你覺得如何？」。

2. 是拜託，不是命令

如果希望對方能夠聽取你的願望，那就必須注意自己說話的語氣。根據聲調的不同，對方的態度與結果也會不一樣。例如：「你自己晾衣服。」或「我剛叫你晾衣服了，為甚麼沒有晾？」命令般的語氣會引起對方的不爽：「你覺得我甚麼都沒做嗎？你是在抱怨我嗎？」或「我錯了嗎？為甚麼只怪我？」命令或強求的語氣容易引起對方的負面情緒，最後往往免不了爭吵。

3. 說話繞圈子只會造成誤會

有些人不喜歡直話直說，以為旁敲側擊，對方就能夠聽懂自己的意思。在不表達真實內心的狀況下，期待對方能聽懂意思，以致於當對方未能達成期待的時候容易產生不滿，而且期望越高，怒氣越大，累積一定的程度後必然產生誤會。不管是誰，都沒辦法主動看懂他人的心思。因此若是繞着圈子講話或以間接的方式訴求，對方很有可能會聽不懂你的意思，或者漠視你說的話。

4. 不必一字一句解釋

不必向對方過度解釋為甚麼要拜託他，或為甚麼要做這件事，簡單地敘述自己想要對方幫忙做甚麼即可。

5. 最後記得說謝謝

即使是一個小小的請求，當對方爽快答應的時候也要真心誠意地說一聲感謝。人出門在外，遇到各種大大小小的幫忙都會向對方表達謝意，但卻認為家人幫忙是天經地義，而忽略了一聲謝謝。向對方的誠意與努力表示感謝，以後他才會繼續開心答應你的請求。關係越是親近，越需要感謝。即使不是物質上的犒賞，情感表達同樣會帶來備受尊重的感覺，下次就會更加努力地去做。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：關係親密，不等於可以沒禮貌！5種請求對方幫忙的說話技巧】