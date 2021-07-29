同事沒空教導新人萌辭職念頭？　網民勸止：你發呆也有糧出！

學子們在外讀書為了賺取學費、生活費，多少會尋找打工的機會，一名女網友日前發文表示自己找到了一份工讀的工作，但主管要她先去站在同事旁邊觀看學習，讓她覺得自己妨礙到其他人而覺得很不好意思，還猶豫是否該辭職，貼文一出有人建議可以主動發問就不會尷尬了。



新人上班沒上司教竟萌生辭職念頭？（按圖閱讀！）

+ 10

原PO在《Dcard》開頭就問「如果工讀沒事情做，大家都怎麼應對？」她說主管要求沒事做的時候就去站在同事旁邊看對方做事，但原PO有點猶豫，因為每個同事都很忙，沒空可以帶她，而且空間不大，她若站旁邊其他人就得閃來閃去，讓她擔心這樣會不會很礙事？

原PO說假如自己做事的時候旁邊站著一個人在看，她也會覺得不舒服，而且聽同事說過，大家都很忙根本沒時間去多帶一個新人，讓她覺得自己好像變成一個麻煩，還考慮是不是該離職，「想請問大家都是如何去應對這種情況？」

眾人紛紛安慰她，「老鳥不會帶人，新人真的很可憐」、「妳去發呆也有薪水，其實並不吃虧呀！再說都去工作了，本身就有要教妳的義務吧！我是感覺同事沒有很親切啦，多少知道妳在看，也該講一些工作內容之類的，不然怎麼上手？」、「那這就是他們的問題了，妳只是個新人需要人帶，問題不在妳身上」、「不管到什麼地方工作，真的覺得有前輩帶round一輪很重要」。

還有網友建議原PO可以主動詢問，「覺得尷尬可以試著提問，把自己變成學習者被看的人變成教學者，這樣尷尬不就消失了」、「問一下比較親切的同事有沒有可以幫忙的」、「之前去實習蠻閒，很常沒有事情做，我會先主動問帶我的人有沒有需要幫忙的事情，展現妳是有積極面對工作，不是真的薪水小偷」、「主動是很一直值得學習的課題，也會有很多新發現值得一試」。

相關文章：老細填補人手空缺愛請零經驗新人？ 原因不只人工低這麼簡單…

+ 13

相關文章：公司人手不缺老細卻仍狂見新人？ 打工仔入職僅2個月憂飯碗不保

+ 11

延伸閱讀：

薪水遭會計「校正回歸」新人曝黑暗內幕 網勸：快離職

失業女領不到紓困！「1原因」遭退 戶頭剩800崩潰：根本斷炊

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】