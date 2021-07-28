老細易嬲、鍾意講是非點算？　遇着4種麻煩上司可用這些方法應對

據說每位「打工仔」都會在職場上遇過傲慢、易怒或是愛批評的上司，而這種上司不僅會削弱你對工作的熱情和信心，還會讓你想趕快離職走人！



不過，如果目前的工作是你夢寐以求且具發展性的話，不妨盡力維持彼此的關係，沒有必要為了惡老闆而動一時之氣離職。若你遇到以下 4 類型的惡老闆，建議可以嘗試換個角度思考他們的言行，為自己迎來更順心的職場生活。

與4種麻煩上司相處方法（按圖了解！）

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1. 易怒型

上司時常為了一些小事發脾氣，讓下屬每天都戰戰兢兢嗎？你還因此擔心自己是不是不夠優秀，所以才老是被當著眾人的面給羞辱？這時你必須知道，別人的情緒並不是你的責任，而他們對待員工的方式，完全取決於他們是怎麼樣的人，所以你可別全部都照單全收！你該做的是調整你的思想，知道做好自己的本份就已足夠，有理的指責可以聽從，無理的過濾掉就好了！

2. 愛講八卦型

有些上司特別喜歡將話題圍繞在私事上，這時你可以微笑聽聽就好，將八卦內容左耳進，​右耳出，並避免將那些流言傳出去。而當對方試圖探你隱私或詢問你意見時，也千萬不要成為分享自己的私事，或是全盤托出你的心裡話。一旦察覺到矛頭要指向你時，趕緊找藉口逃離現場，久了他們自然也不會找你八卦了。

3. 批評型

遇到吹毛求疵，不斷給予沒建設性批評的主管，會很容易干擾到你的表現，意圖摧毀你的信心，使你產生自我懷疑，而他們的目的就只為滿足個人的控制欲。當批評型主管開始雞蛋裡挑骨頭時，請深吸一口氣，告訴自己「太好了，有他的批評，我的生命才真正完整！」試著以幽默感笑看一切，並與親近你的同事和親友聊聊，別讓批評言論總是佔據你的思緒。

4. 雙重人格型

這類型的主管可能上一秒還在跟你暢聊時事，下一秒突然開始挑剔你的提案，態度時常忽冷忽熱，讓你不知所措。面對雙重人格類型的主管，你依舊要穩定自己的內心情緒，盡量不讓對方的心情起伏影響你的工作，不過如果他的建議是正向的，那虛心接受也無妨，別因為他的幾句說話而左右到你的思緒。

說到底，要在職場中生存，一定得保持冷靜的態度，並盡可能與惡老闆拉開距離，才能令你平穩度過接下來的生活。

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