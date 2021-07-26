想說服老闆卻擔心互相僵持不讓？　3個建議助你判斷應堅持或放手

老闆授權志明聘用一位產品經理，分攤部門工作。兩周後，老闆以人事預算有限、人選不適任為由，準備資遣該產品經理。對此，志明感到忿忿不平，認為老闆決策出爾反爾，而且未給新人充分機會，但他只敢私下抱怨，擔心直接對老闆說，被罵的就是自己。



試試這些方法讓老闆接納意見且減少僵持不下的氣氛：

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意見與老闆嚴重分歧時，你有勇氣說出來嗎？《良性衝突》指出，人們容易誇大「提出與上司相左意見」的後果，但過度迴避衝突，不僅無法解決問題，積累的不滿，反讓自己更不開心。想讓老闆接納意見，又想減少僵持不下的氣氛，書中提出 3 個建議：

與自己業務相關的議題可以爭取，無關的就別潑冷水

不是每個問題都值得挑戰老闆，與你業務無直接相關的問題，像是尾牙的時間與餐廳，未必需要提出看法，避免潑老闆冷水。

然而，工作負荷量過大、行銷預算不足等狀況就需要反映，因為它可能導致專案失敗、產品銷量下滑等風險。提出意見前先自問兩個問題：「提出問題後，會使未來遭遇負面結果的可能性降低嗎？」「同事會因為我提出問題而感激嗎？」幫助你決定要不要提出意見。

從公司利益、價值觀分析問題

除了從個人觀點發表想法外，不妨引用公司的價值觀與理念，增加說服力。比方說，公司常強調做生意要有誠信，價格一旦講定，即使遇到原物料上漲，在合約期間內也不能調漲價格，那麼公司決策是否也該避免頻繁更動。減少描述自己委屈的心情，以事實作為指正依據，讓老闆認為你的建議是為公司著想，而非私人利益。

用反問法讓老闆想一想

提問法促使老闆反思或說出決策背後的想法。像是「我擔心這樣部門工作量太大，你覺得呢？」「聽說你不滿意剛來的產品經理，想知道他有什麼改善空間呢？」當你了解老闆對公司利益的考量後，較能提出雙方都能接受的解決方案。提問是放軟姿態的方式，讓自己進可攻、退可守，也避免用詞強烈責備老闆的不是。

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