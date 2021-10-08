職場穿搭｜5招拯救雨天濕皮鞋！簡易保養、修復　讓鞋子恢復原貌

你擔心鞋子會被雨淋壞了嗎？特別是最近多雨，穿雨靴又不方便。其實這種擔心也有解決對策，通常帆布或科技織料的球鞋，淋濕了也沒有大礙（當然為了避免發臭，一定要趕快晾乾），但是皮革或絨布鞋在與水接觸時會出現更多問題，最終可能會弄髒、破裂、被真菌寄生，如果在那之後你還不知道處理它們，久而久之你可能就在也不能再穿上這雙鞋了！



其實很多男生不知道，市面上或網路上其實都有賣皮鞋防潑水噴霧，乃至於防水鞋蠟，這是遇到下雨天的根本解決之道。但是萬一不小心，踩進了水坑里，或者騎摩托車常常被旁邊的車濺起強力水花，乃至於是磅礡大雨時，都不免會造成絨布或皮革進水，以下是拯救濕皮鞋、絨布鞋的步驟：

天有不測之風雲，想皮鞋不會被雨水淋壞，快了解以下5個急救小技巧讓它們恢復原狀。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1.擦乾水分清除汙漬

先把鞋子表面的水分擦乾，可以最大限度地減少損壞。記住用柔軟的吸水布擦乾鞋子的外側，然後用鞋刷清除粘在鞋子上的泥土、污垢或任何東西，特別注意皮面和鞋底連接的區域。

2. 解出鞋帶

如果鞋子有鞋帶，或者是有金屬扣環，都應該要先拿下來，鞋帶材質通常都是吸水，解下來後先拉直鞋帶又扭出水分，以避免容易斷裂或者表面受損。至於金屬扣遇水難免生鏽，特別是電鍍過的材質遇水會排出化學物質傷害鞋的表面。取下來就放一邊也晾乾。

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3.鞋子側放

由於室內空氣是與地面平行流動，因此要讓鞋子與裡面最快乾燥的方式是側放，與地面垂直其實會導致水分湧向鞋頭或鞋頭，導致楦頭變形，或是鞋跟容易脫落。有人會以為把開口朝地上擺，最快讓鞋子內水分流出來，這也是錯誤的，因為會阻絕空氣進入鞋內，乾燥空氣是最好的去除鞋子濕氣的方式，所以有抽濕機當然最好。側放時底下可以用乾布或者報紙與地面隔離，因為濕氣最常留滯在地面。

4.多晾幾天，遠離陽光

接著必須將鞋子放在遠離陽光的通風處，很多男人熱天在露台/天台曬皮鞋是最大的錯誤，這對皮革有很大傷害 。濕掉的皮鞋要放在非常涼爽透風的地方，空氣可以進入以更快地乾燥整雙鞋，特別是雨季時家裡有抽濕機，可以把抽濕機的出風口靠近潮濕的鞋子。鞋墊一定要拿出來與鞋子分開晾乾，別忘了拿舊報紙塞在鞋子裡面吸收濕氣。

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5. 修復皮質

其實皮革或絨面鞋子遇水後最大的危機其實是會皺巴巴的，塞報紙在裡面可以撐起鞋面，但是讓表面維持原狀就好，避免皮革變形。一旦確定鞋子乾了，應該用鞋刷再刷一遍（皮革和絨面革都有對應的鞋刷，要選對產品），這樣就可以去除痕跡和污垢。然後塗上鞋油（或鞋蠟）以防止皮面過於乾燥和開裂。上好油後把鞋子置放在空氣流通處20分鐘，然後才可收入鞋櫃或鞋盒內。

萬一你疏於處裡濕鞋導致乾燥後皮面皺掉，其實可以重複這個步驟，但油可以上多一點，鞋子裡面也稱夠報紙，放置約一個小時，再把表面多餘的油擦掉，再置放 20 分鐘，大體上就會恢復原狀了。最麻煩的應該是麂皮鞋局部有水痕變色，如果不嚴重，可以用平滑布料沾醋、或濕布沾小蘇打粉，也有專門的麂皮清理劑。嚴重的話趕快送去鞋店，他們知道怎麼幫你補救回來！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：下雨天鞋子浸水怎麼辦？保養與修復的急救 5 招，讓你的鞋子恢復原狀！】