西裝褸｜配襯牛仔褲、棉褲都好睇　參考穿搭建議　速變職場型男

今天若想穿西裝出門，直接穿上一整套成套款式是最安全不出錯的穿法，搭配上也相對簡單，合身度首要注意後，再選擇顏色合宜的配件與襯衫，基本上就不會有甚麼大錯。不過若是西裝只有換換襯衫這樣的搭法可就太無趣啦！其實西裝外套與西褲都是可以重新組合，當成一般外套與一般褲子來做搭配，上下不成套的穿法不僅保有西裝的帥氣，多了其他元素更能展現自我風格，也不擔心會顯得無趣。

文：Amber Chiu（GQ Taiwan）



只須注意幾個小細節就能輕鬆打造時髦的不成套造型，畢竟一整套西裝買下來也不便宜，當然要能夠物盡其用，以下提供幾個重新組合西裝的穿搭提案！

要為西裝褸作配搭，以下的建議你一定要知：（按圖了解）

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即睇4個西裝褸配搭示範：（按圖了解）

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首先，選對西上裝

應該這樣說，並不是隨便將一件西裝拆開來就叫做不成套的穿法。上下不成套的穿法本身相對比較輕鬆，因此正式的商務西裝來搭配就不太妥當，若不知道如何選擇可以從面料下手，選擇較休閒的棉麻材質、粗花呢、羊毛都很好搭配，材質上只要比免精紡的面料基本上就不會有太大的問題了。

褲子的材質選擇

大部分人穿西裝重點都放在上半身，其實在不成套的穿法裏，西褲的選擇就格外重要，可不是隨便拆開兩套西裝交換搭配就好！除了相同要避免精紡材質的正式感之外，最基礎的就是選擇與西上裝相同材質的西褲，這是最不會出錯的方式。另外，夏季的棉、麻，冬季的燈芯絨、軟呢都很不錯，再更休閒的一點的場合穿條牛仔褲也很帥氣，如果真的不知道該怎麼搭配，最基礎的卡其褲絕對不成問題！

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從顏色下手

那…要選甚麼顏色的西褲才是對的？一般服裝穿搭往往都會將相近色系搭配在一起，這個邏輯用在這裏可行不通，反而會給人一種明明不成套還硬湊成套的感覺，即便選擇同色系也建議要有明顯的落差，搭配明度及顏色都與西上裝有差別的西褲更適合。 像是深藍色的西上裝就可搭配鐵灰色的西褲，若今天穿的是卡其色的西上裝則適合淺灰或淺米色。

圖案運用

以西裝的穿着來說，圖案過多會造成視覺混亂，需要更厲害的穿搭技巧才能把圖案配圖案運用得宜。所以如果西上裝帶有直紋或格紋，西褲就以素色為主，來平衡視覺效果。反之，若西上裝是素色款式，西褲則可帶點圖案。

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穿搭提案

以下我們運用同一套深藍色西裝，來為各位示範四種穿搭提案：

（GQ Taiwan授權使用）

灰色西褲：如果你還沒有一套灰色西裝，誠心建議你下一套絕對要入手，基本上灰色中間色的特性可以巧妙與不同西上裝組合，可是你不成套搭配的首選。



（GQ Taiwan授權使用）

卡其褲：除了西褲的搭配之外，西裝與卡其褲也是相當常見的不成套組合，相較於西褲的搭法更輕鬆一些，帶有學院氣息是常春藤風格的經典樣貌。



（GQ Taiwan授權使用）

牛仔褲：一般人最常把牛仔褲配西裝外套，這樣的組合方式選對牛仔褲才能替造型更加分，畢竟西裝還是脱離不了正式感，建議選擇原色或純色的款式搭配起來更好看。



（GQ Taiwan授權使用）

棉褲：第四種是比較進階的穿法，看似很有挑戰其實不少國外穿搭好手都已經這麼穿，運動風混搭既休閒又時髦，外深內淺的配色組合最不容易出錯，建議如果要嘗試可以先從成套運動服開始嘗試。



（GQ Taiwan授權使用）

穿上西裝的男人可說是魅力大增，千萬別因為任何原因放棄增加魅力的機會！這幾招學起來，就不用擔心哪天想穿西裝穿得不得體啦！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：西裝外套除了西褲還能配什麼褲子？怎麼穿才不會看起來太正式？試試「不成套西裝」的五個搭配守則！】