辭職｜空窗期多久才不算過分？　網民大多認為「這樣長」最恰當

網友好奇，辭職後通常大家都休息多少時間，過來人認為差不多2個月最剛好。



不少人離職後都會給自己一段「休息時間」，這時間裏不管是要充實自己也好，還是單純的只是想恢復心力，但有人好奇以「辭職後休息多久」為題發文詢問，貼文曝光後掀起網友討論，許多人都認為「2個月最剛好」。

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一名網友在PTT WomenTalk版以「辭職後休息多久」發文，她表示最近時常覺得想換工作，雖然沒有確切想走的理由，但就是覺得差不多膩了，就起了想休息一陣子重新出發的念頭，但還不知道停頓多久再重新找新工作，因此好奇大家都會休息多久。

此文一出馬上引起網友熱議，「一個月差不多，邊休息邊找工作吧」、「無縫接軌，沒工作只會更焦慮，無法認真休息」、「休了超過半年，終於有想工作的念頭了」、「一星期就不習慣了，閒不下來」。

不過綜合意見為2個月最剛好，「2個月，然後又找工作找了2個月」、「休息4個月，但覺得休息2、3個月就好 存款燒很快」、「至少休2個月，這次離職我休息了半年」、「超過2個月會糜爛」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】