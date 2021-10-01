返工很痛苦　辭職是唯一出路？　6本職場療癒好書拯救迷惘中的你

每個早晨總是帶着幹意醒來嗎？內心小劇場的熱搜關鍵字總是「辭職」嗎？沒事啦，厭世的社畜絕不孤單，GQ為你送上普渡眾生的職場療癒書單，給被弄壞的自己來場心靈 SPA 吧！

文：Bakery Kung, KYAPU（GQ Taiwan）



1. 《我最喜歡上班了：風靡日本的社畜廢文高級酸！抱歉了尊嚴，但我真的需要那個酷錢錢》

這本由日本超人氣部落客文子文雄撰寫的職場暢銷書，一共收錄 33 篇讓上班族心有戚戚焉的軟爛經驗分享，這本書不是來解決問題的，不打算灌你心靈雞湯，也不講冠冕堂皇的大道理，又酸又廢的調調完全就是舒壓好幫手，在暫時逃離上班時光的空隙中替你出一口惡氣，隨着負能量宣洩完畢，再堂堂正正的當個好社畜！

在工作（及生活中）感迷惘或失落你的，除可找信任的人傾訴外，也不妨拿起這6本書，為心靈注入一點歡樂與鼓勵！（按圖了解）

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2. 《上班就是要練廢活量: ㄍㄢˋ意滿滿職場療癒廢文集》

發跡自社群的韓國創作團體「職場來日」， 搜集職場中你我耳熟能詳的各種高光時刻，將所有社畜職場中必經的大大小小鳥事分門別類，並以簡單明瞭的圖文方式呈現，笑爛之餘也頗具教育意義，《上班就是要練廢活量》宛如另類教科書般提供厭世上班族們一些別開生面的應對技巧，求生兼耍廢一舉兩得。

3. 《社畜中年：無處可逃的四十、五十歲，被工作豢養、被生活綁架的你，將弱點變成武器，找回自我人生》

邁入職涯後期的中年上班族卻還過着社畜般的生活，如此痛苦的狀態還有希望可言嗎？這本書讓你把握最後機會找尋真正的自我，提倡開拓外在世界的「放鬆論」，採用逆向思考的觀點，將中年人一般認知上的弱勢與缺點，轉化成自身最強而有力的武器，追求全力放鬆的生活方式，職場要你絕望，你偏偏就要過更爽！

4. 《雖然痛苦到想死，卻無法辭職的理由》

上班上到憂鬱症的作者以自身血汗經歷在網路上引起廣大共鳴，雖然這本書是以淺顯易懂的漫畫形式呈現，但探討的內容可一點都不馬虎，由日本權威精神科醫師監修導入專業意見，就是為了喚起大眾重視職場可能造成的心理傷害，尤其責任感越強的社畜，更容易深陷心理疾病卻不自知，切記薪水誠可貴，生命價更高啊！

5. 《為何上班這麼累? 其實是你心累: 心理學家的職場觀察》

在苦海中浮沉的厭世上班族除了需要工具書強化專業技能，心靈也同樣需要被好好照顧，畢竟肉體的疲勞或許能透過按摩、推拿等方式紓解，心理層面的不適卻較容易被忽略，這本書試着從心理學的角度出發，探討親子、父母、人際與愛情不同面向，給出誠摯的職場關係建議，提醒上班族們先處理心情，再處理事情！

6. 《有一種工作，叫生活》

這兩年相信有許多人都受疫情的影響，主動或被動的成為待業中狀態，藉着這段期間讓自己檢視一下過去的職涯也是不錯的時機，作者花了兩年摸索，究竟「只做喜歡的事」真的可行嗎？有辦法養活自己嗎？《有一種工作，叫生活》希望藉由自身經歷的分享，能讓同樣處在徬徨或自我懷疑中的你重新思考工作與生活之間的關係。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：年過 40 還是社畜好痛苦？盤點 6 本「職場療癒書單」，職場要你絕望，你偏偏就要過更爽！】