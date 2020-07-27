【辭職搵工】公司違背承諾、難增值進步　5大情況宜轉換工作環境

在現今世代，轉換工作平常不過，MoneySmart為大家整理出5個離職原因，如果大家是中了其中一項，便可能要考慮轉工了，「魚唔過塘，唔會肥㗎！」。

出現5種情況你應考慮轉工（點擊下圖看清！）

+ 13 + 12 + 11

1. 公司違背當初承諾

面試時，公司可能向大家許下不少承諾，但隨著公司方針改變，或換了一位管理層，大家當初所獲得的承諾，隨時報銷之餘，兼可能需要做自己不喜歡的事。例如說好原本有加班費，但因為公司人事高層轉變而沒有了。在此時候，大家即應該考慮是否需轉工。

2：學不到新技能

在一些公司團隊內，可能因為同事友善，工作模式舒適，令人不願離開，重新面對轉工時的不安。但如果大家對工作已失去熱情，不再主動創新，為了個人將來，其實也許是時候展開下一段旅程。轉工是為了學習新技藝，令自己職業壽命延長。而不會在人到中年，過45歲被解僱後，才驚覺自己求職技能太少。

3. 恐懼上班 身心過分繃緊

如果大家每到星期日晚上，開始心情變差，一想到星期一上班就感沮喪；於平日上班時，總感到辛苦或害怕，希望立即下班；只要上司一放大假，整個團隊再也沒有緊張感。那情緒其實在告知大家，是時候應該離開這個工作環境了，不然身心健康，早晚均出問題。

相關文章：【工作壓力】胃痛想嘔又老又殘？壓力爆煲6大先兆係時候要放假！

+ 8 + 7 + 6

4. 技能與職能不符

有些時候，應徵時所提到的工作內容與實際工作內容可能有很大出入，小編曾有朋友應徵Marketing Assistant，主要負責編寫新聞稿和管理公司專頁，但最後卻整天打Cold call，出席酒會。又聽過某大報館招聘文字記者，及後竟要求受聘少女拍片出鏡做報道。如果實際工作內容非大家強項或預期發展，或許是大家不願意做的，大家即應考慮，是否轉工。

5. 不受重視及尊重

假如大家在辦公室內不受重視，同事只當你笑話，上司亦不再欣賞大家，處處令大家難受，其實已可以轉工了。始終，人的青春有限，絕不應將時間放在一個不重視自己的工作團隊內。搵工，重點是將自己投放於一個被人重視的工作環境。或者，大家閒時也可以思考，自己放在怎樣的一個團隊，才會變得珍貴或值錢呢？

轉工要踏出第一步，的確不易，但大家試想想，如果仍留在現時的職位，是缺點多於優點，那何不試試轉換一下環境。可能大家可獲得更好的待遇，又或更好的工資呢！

相關文章：別被工作摧殘自己 5個不健康心態：我不在公司會亂｜自我管理

+ 4 + 3 + 2

【本文獲「MoneySmart」授權轉載。】