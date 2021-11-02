工作要求一再提高　因老細嫌未榨盡你　4個原因令打工仔只想躺平

當年還在二十歲的你，可能對未來充滿美好想像，雄心壯志。但當你經過歲月的消磨，踏入三十之齡，你的鬥志會開始消磨淨盡。

今天半宅職薯就舉出消磨你鬥志的其中四個原因，看看你中了多少個。



狂追target，沒完沒了

老細高層總會要求下屬追target。如果在月中已經達標，便可以在月尾輕鬆一下的話，我相信大部分打工仔都會接受這種安排的。但問題是，當你在月中已追到target，老細高層便會認為未「榨盡」你，立即給你一個更高的target，結果打工仔便有如墮入無間地獄，受苦無間。

工作不上心，不一定是打工仔自己問題，也可能是公司制度與文化所害的：（按圖了解）

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僵化製度，欠缺彈性

舉一個例子：你外出見客見至5點，而公司明文規定6點才放工。基於僵化的制度，你必須花45分鐘乘車返回公司，逗留15分鐘直至6時正，又或甚再不必要的OT。然後在最迫人的放工時間迫車回家。

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Glass ceiling，鬱鬱不得志

因為你不是老細高層的親朋戚友，因為你沒有亮麗的學歷光環，因為你「只識字而唔識人」……令你在公司只有死做爛做的份兒，卻沒有上位的機會。

升職等於「加辛」，甚至加辛不加薪

當你發現你的上司，無論工作量和壓力都比你高很多的時候，你會問自己：「這是我理想的將來嗎？」。原來拼搏向上的結果，是令自己更加辛苦。更甚者，升職只換來一個亮麗的title，實際人工卻只加一千幾百元， 那又何來上進的動力呢？

結語

我相信很多打工仔都是不怕辛苦的。但現實的問題是，辛苦得來沒有希望。而最令人氣餒的是，不同機構的老細高層彷彿已經有了共識。要跳出這個框框，打工仔需要突破舒適區，建立一條屬於自己的跑道。

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