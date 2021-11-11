見工面試｜表現自己時也別太忘形　5個小動作代表HR開始不耐煩

在面試時，如果每位求職者都口若懸河，回答問題時遠遠超出面試官的時間限制，顯然會讓面試官非常疲勞，他們可能會不斷做出看手錶、變換坐姿等動作，以此來表明「你已經超出時間了」。如果無法看懂面試官這一動作的心理，就可能會給對方留下不好的印象，影響到面試結果。



亞聰是一名大學畢業生，在學校各科成績都十分優異的他，躊躇滿志地向各大企業投去自己的簡歷，期待找到一份好工作。很快，他收到一家外企的面試通知。面試時，對方要求亞聰先自我介紹，亞聰便開始講述自己大學期間如何能力出眾，甚至連初高中的「豐功偉績」都涉及了不少。聽着亞聰滔滔不絕的自我介紹，面試官抬手看了看手錶，又問了他一些其他的問題。亞聰暗暗得意，覺得面試官肯定是對他有好感才會對他進行全面了解，於是又繼續口若懸河地說了起來。期間，面試官看了三四次手錶，但亞聰都沒在意。面試官的表情越來越難看了。就在亞聰繼續講述自己的職業規劃時，面試官終於忍不住打斷他的話，讓他回去等面試消息了。

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其實，對於面試官看手錶的動作，我們心裏應該有數，這是對方在暗示「你超出時間了」或者「你太囉唆了」。如果我們這點事情都看不出來，那面試失敗也是必然的。

除了看手錶之外，面試官還可能會通過其他一些動作來表達自己的不耐煩，比如變換坐姿。下面我們就來解讀一下，看看面試官的哪些動作在表達不耐煩。

見工面試時，自信心再強也別說得滔滔不絕，否則隨時破壞HR對你的印象（按圖了解）：

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面無表情地玩弄手指

當面試官表情呆滯、笑容僵硬，並開始玩弄自己雙手，變化雙腳的位置或者兩腿重疊抖動時，就表示他不願意再聽我們繼續說下去了。這時候，我們最好用簡潔的語言結束面試，以免讓對方更加不耐煩。

眼神閃爍，雙手置於腦後

當面試官的眼神開始閃爍時，有兩種意思：第一，面試官對我們所說的話題並不感興趣，所以他有些心不在焉；第二，面試官對我們的話題已經到了忍無可忍的地步，希望我們馬上停下來。因此，一旦看到面試官做出這兩個動作，千萬不要再滔滔不絕，否則將徹底失去這次求職機會。最好在面試官出現第一個動作時，我們就馬上打住。

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雙手交叉抱於胸前

當面試官面無表情地盯着我們，並且微蹙雙眉，把自己的雙手交叉抱於胸前，或一隻手橫於胸前，另一隻手的食指靠頰、大拇指頂着下巴，剩下三隻手指蓋着嘴巴，再加上背往後靠，雙腿張開或交叉蹺腳時，表明面試官已經對我們的談話失去興趣。這時候，最好立刻改變自己的談話內容和方式。

頭斜向一旁並微微朝下

當面試官的頭斜向一旁並微微地朝下，嘴唇線條僵硬、眉毛上揚、眼露不屑時，表示面試官已經不再信任我們。這可能是因為對方覺得我們的談話內容中有太多誇大的成分。這個時候，我們最好能夠拿出事實來證明我們所說的話，否則可能會給對方留下硬銷自己的印象。

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放鬆身體，背往後靠

當面試官放鬆自己的身體，背往後靠，頭向後仰，並搔頭皮或雙手抱於腦後的動作時，表示對方覺得我們的談話內容過於膚淺。這個時候，我們最好不要再說下去，靜等面試官提下一個問題。

總之，面試是一個雙向交流的過程，為了使交流能夠愉快地進行，我們必須從面試官那裏不斷獲取反饋，並據此調整自己的講話內容和方式。

如果我們為了通過面試一味地表現自己，而不注意面試官的表情，就很可能會造成與面試官之間的不協調。

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作者：戴琦

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