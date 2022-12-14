同事怎能當朋友？網民慣當職場孤獨精　最怕放工後仍要繼續聯絡

同事適合當朋友嗎？有些人下班後仍會與同事交流，但也有人選擇公私分明。



一名網友就表示自己上班雖會跟同事聊天，但私下完全不會有任何交集，避免像下不了班。此想法也引發熱烈討論，許多人都認同「上班好同事，下班不認識」是職場常態，但也有不少人認為「不必強求」。

同事能否成為朋友，向來都是網民喜歡討論的話題：（按圖了解）

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「大家會把同事當作朋友嗎？」一名網友在「Dcard」發文寫道，他平時在公司裏跟同事相處基本上是「尬聊或尬笑」，在他的想法中「同事就是同事」，不會羨慕其他能跟同事變朋友的人，連午休時間也像「日本的廁所吃便當文化」，只想找個人空間吃飯。

他表示自己走出公司後就不想管上班的事，跟同事的話題8、9成都圍繞在工作上，因此若是下班後繼續跟同事相處，就會有在加班的感覺，而他也好奇其他人是怎麼看待同事的角色。

許多網民抱持跟他相同的態度：

．「我會把工作跟私生活分開，朋友也是」

．「把同事當朋友，一個不小心就被賣了」

．「熟了不好做事」

．「我是來上班賺錢的，不是來交朋友的」

．「學生打工還可以，但出社會就不要，同事是有利益」

．「辦公室同事感情太好，喜歡辦一些下班後的團康活動反而很討厭，都像被迫加班一樣」



有人則點出感情太好的困擾：

「只要出問題，就很難好好上班，個人認為同事跟朋友還是分明確一點比較好」。還有人遇過原本感情不錯的同事，離職之後傳訊息就常被忽略，打電話也不接不回。



但也有不少人認為同事與否，不應是篩選朋友的條件：

．「我下班都跟同事打LOL，或是約出去吃吃晚餐，會變朋友就是會，不要因為對方是同事的身份就直接否定這種可能性」

．「本來也是抱持保持距離公私分明的心態相處，結果久了之後發現大家人真的都很好，現在即使有些人離職了，群組還是很熱絡的聊天像朋友一樣，不過這真的可遇不可求」

．「不要以偏概全，跟大學一樣，合得來就合，合不來就不合，與同不同事無關」

．「能自然而然變朋友是賺到，隨緣就好」



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