見工｜被舊公司人事紛糾牽連離職 事主苦惱新工面試時該怎交代
撰文：聯合新聞網
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面試新工作時，難免會被問離職原因。
每當面試新工作時，難免會被問離職原因，這時的應對方式也很重要。日前一名女網民在網絡上發文，她坦言是因為內鬥才被迫離職，因此相當苦惱面試時要怎麼回答離職原因，而帖文曝光後也掀起討論。
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日前一名女網友民在PTT上以「面試時的離職原因」為題發文，她透露前一份工作應徵她進來的主管被鬥走了，自己因為也被認為是相關人馬，因此也被弄走。對此，事主相當煩惱，「想請問這樣的離職原因，在面試時要如何講？又不能老實講，有夠苦惱，可以給我意見嗎？感謝」。
帖文底下吸引大量回應，不少網民紛紛表示：
．「一律講個人生涯規劃或是公司願景不符」
．「不要說出帶有負面的相關字眼，他們只會懷疑妳的能力而已，並不會同情理解」
．「面試是要展現自己的能力，不是讓妳去吐苦水」
．「不要講實話，會給自己找麻煩，就講常見的離職原因就好」
也有網民認為可以老實說：
．「妳的情況沒甚麼不好直說的吧？問題不在妳身上」
．「我覺得這理由應該可以講吧，其他講的坑坑疤疤反而扣分」
．「我會老實說」
．「這情況我會老實說啊，又不是自己能力問題」
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