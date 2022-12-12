女同事犯眾憎　足夠事主列出「13宗罪」　卻仍無法讓公司炒掉她

步入職場工作後，總是會遇到各種類型的同事，特別是相處不好的爛同事，更讓人印象深刻。



有網民發文抱怨，公司有一名行徑誇張的女同事，儘管這名同事的誇張事跡多達13條，但是全公司內部卻動不了她，因為她是「老闆的女兒」。

拿着這塊「免死金牌」，這位女同事再麻煩也奈不了她何吧！（按圖了解）

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一名同事擺爛行徑不斷，原來真實身分是公司千金，網友在Dcard抱怨，她在職場遇到一名超爛同事，並列出該同事作過13條誇張事：

1. 大家在上班了，她還在辦公室吃早餐看電視。

2. 職位是業務，卻都待在辦公室管東管西。

3. 在公司走不該走的地方跌倒，打電話向勞工局檢舉。

4. 老闆叫她做事，她爽快拒絕。

5. 每天嘴裏喊着：「喔！我超忙的！我好忙！快忙死了」，結果經過辦公室，卻看她坐在裏面吹冷氣，或是看電視吃東西。曾經有同事跟她跑業務，看到她在橋下睡了2個小時。

6. 在外面受到客人的氣，回公司飆罵所有人。

7. 不會開發票硬要自己開，然後害公司被國稅局罰錢。

8. 覺得全世界的人都對不起她，她很委屈，會到處去吵，要糖吃。

9. 全公司都討厭她，只要提到她，會有一堆人衝過來一起罵。

10. 每個決定都在幫公司賠錢，但還是繼續做。

11. 自己做錯事不道歉，別人做錯事就咄咄逼人要別人認錯。

12. 不懂裝懂第一名。

13. 愛亂買東西，所以沒錢去兼職打工，提早半小時下班去打工。



網民發現，原來這名同事就是老闆的女兒，對方甚至還想爭家產，「傳奇的事蹟可以演風水世家」。同事是公司千金令她感到無奈，於是發文詢問網友「有沒有人跟我一樣遇過這種同事啊？」

該則帖文，也吸引許多網民討論：

．「我工作到現在只遇過一個老闆的女兒是年輕+認真+能力很強，可能她才是異類」

．「皇親國戚很正常」

．「爸爸都沒差啦！其他人看戲吧！」

．「沒事你在列100項 只要最後補一句是老闆的女兒就都沒事了」

．「我也遇到差不多的欸，但是她是老闆的小三 XD」

．「我以為在講我的前公司，傳產很多都是如此，老闆還會很感謝女兒在自己公司願意幫忙呢」

．「我家族剛好相反，大老闆當着員工面前嚴厲斥責小老闆們，很有殺雞儆猴的感覺⋯」



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