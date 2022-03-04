見工｜怎判斷應徵公司有問題？面試趕着完、HR不禮貌應小心有伏

人力資源專家莉茲 ‧ 萊恩（Liz Ryan）常收到求職者的求助信，她在《Forbes》網站上，分享了出其中一則案例：



一名求職者應徵某份工作、面試了兩次，對方對他的表現相當讚賞。然而，他在第三關面試前意外發現該公司持續在網絡上刊登徵人廣告，且薪水開得還比對方跟他談的高。原來，當初他開出薪資條件時，對方並沒有給予正面回應，令他誤會已談妥，事實上對方覺得價碼太高，企圖砍價，於是他寫信問萊恩，如何避免此類情形再發生。

萊恩指出，該求職者並沒做錯甚麼，但下次開出薪資條件時，應該直接問對方「價碼符不符合此職缺的預算」，千萬別把對方的「沉默」當作「默認」，一定要當面聽見回覆，如果對方含糊其辭，這公司恐怕有問題，主管未來在各種事務上可能耍詐，早閃為妙。

見工時留到應徵的公司有以下狀況，還是小心為妙：（按圖了解！）

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萊恩更提醒：如果求職、面試時，遇到以下 10 件事，這間公司就別去了！

1. 一談到錢就緊張，這是很嚴重的警訊。



2. 面試像趕火車，只想草草結束應徵過程，沒給你充分時間發問。



3. 講不清工作內容的細節、不肯釐清從屬關係、甚至連你該待哪間辦公室都沒定案。



4. 對方未在你報到日當天發「員工守則」。正式簽約前一定要詳讀公司發的員工守則，逐條研究並針對可疑之處發問，切勿囫圇吞棗，輕忽自己的權益。



5. 以「大家都在忙」為藉口，不讓你認識團隊其他成員。



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6. 未明定工作時程，以「公司文化就是這樣」為由，要求你晚下班，甚至周末加班。



7. 公司有負評。先上網查公司評價，通常離職員工會花大把時間寫負評，八成是前東家做了甚麼對不起人家的事。



8. 出爾反爾，講過的話不認帳。萊恩建議求職時多做筆記，以免被唬弄。



9. 應徵過程中對你態度無禮、輕蔑。公司徵人應該有禮，盡量吸引人才，如果連徵人時都不把你當一回事，等你真正進公司後，情況勢必更糟。



10. 相信你的直覺，直覺不喜歡，就別硬着頭皮任職。



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