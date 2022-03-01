在家工作｜疫情持續下　永久WFH可行嗎？3大問題影響打工仔將來

不少公司經已奉行WFH一段時間，舊式的辦公室政治、小圈子、阿諛奉承，隨著電子化的溝通模式逐漸消失。不少打工仔都為這新職場文化感到欣喜，但WFH可以永久完全取代面對面的上班模式嗎？今天半宅職薯就和大家討論這問題。



在家工作WFH若持續，以下3個問題將影響打工仔以至管理層：（按圖了解）

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群眾壓力減退，督導階層角色加重

不少公司都是用群眾壓力管理員工的：當人人都埋頭苦幹，沒事做的同事也不好意思玩手機；當團隊工作意慾高昂，即使是天性懶惰的同事也會被推着走。

但當奉行WFH，群眾壓力和互相監督的效果自然減退，取而代之的是督導階層更緊密的一對一監督。如果一位上司要監督十位下屬的話，難免會顧此失彼，忽略某些下屬，產生偷懶空間。

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在職培訓更加困難，新人感到孤單隔離

傳統的在職培訓，是透過親身示範講解，肩並肩的完成一件工作，讓新人一步一步上手。就此，老細通常會指派一位年資較長的同事擔當導師角色。新人會請舊人飲奶茶，舊人也會傾囊相授（包括生存秘技），大家關係亦師亦友。

但當奉行WFH，要發展出亦師亦友關係的難度便高很多了。試想像你是新入職的新人，老細說由A同事帶你工作，但你卻只能以視像方式和他溝通，公司的地下文化和人事訊息也不方便在視像中告訴你，最後蝕底的都是你這一位新人。

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失去團隊化學作用，難以擦出火花

對於著重創意的輕資產行業，不怕犯錯、不怕面懵、天馬行空、互相學習成長的工作氣氛是其重要無形資產。而新構思的產生，有時是一位同事走過另一位同事的座位，以「吹幾句水」作為切入點，再慢慢化成具體構思。

但當奉行WFH，團隊的化學作用便很難形成。我不是說完全無可能，始終有些管理能力高強的公司已經完全奉行WFH。 但要是老細管理和領導能力只是中等的話，要營造出創新的氣氛，便是一大挑戰。

結語

在過去這段時間，大部分的公司都把WFH視作臨時應變安排，由此可知不少老細都不太主張WFH的。但社會不斷演進，打工仔和消費者的習慣又不斷改變，將來的職場會怎樣發展，仍有待大家開拓。

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