職場百態｜疫情不改社畜人生　日本電車設辦公枱　使用者大讚好用

最近東京的疫情逐漸平復，一度創下了今年增幅最小值！日本解除了「緊急宣言」，趁着這股勁兒，老闆們又不安分了起來。

西武電車在車廂內設置辦公桌。——好傢伙，雖然偶爾也能看到中國的地鐵上有人辦公，但是日本剛一解禁就這麼捲了嗎！



疫情肆虐，日本的職場也產生了空前的大變化：（按圖了解）

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01. 電車設辦公桌：為了社畜的一切

· 意外的居然是剛需？·



看了看西武電車內部，在平常設置的座位前方，錯落着放着幾張桌子。行駛期間到真的有不少社畜打開了電腦在車廂內激情辦公。

前方日媒記者發現，車廂內不僅有辦公桌，同時還設置了wifi和打印機，供白領們使用。

據官方發布的訊息稱，這次這樣設置是因為早前正值西武球場的球賽開賽期間，為了讓上班族能趕緊完成工作安心看球，才做了這樣的設置。

相關企劃的負責人表示，現在「日本早就是在哪裏都能工作」的狀態，因此藉由這個靈感做了這樣一個企劃。

「內捲的合理正當+普遍意識」真是令人害怕，只能說不愧是日本了。

而實際上，也確實能見到不少上班族贊同這種做法，其中一位表示：由於買了比賽通票，正好藉助這個設計能夠完成每日的工作，還是很管用的。

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· 日本網友怎麼看？·



消息一出，各屆網友紛紛發表觀點，千葉的網友表示：實際體驗過了，安靜舒適，遠征過來看球順便完成工作，簡直是美哉妙極。

有的表示，點子雖好，設計一般，直接用電車的椅子加上那麼個桌子，真是太廢腰了。除此之外還有對於桌子沒固定的擔憂意見。

也有人覺得有點浪費空間，還是普通的車廂載客量更大更好。

是不是有點意外？大多數日本人居然對於目前這種「遠程隨處辦公」的狀態，已經並不很反感，甚至相對而言更為接受。原因就在於疫情的一年多時間，日本人的工作環境，正在發生劇烈的變化。

· 與其去公司捲死，不如自由辦公爽死 ·



據這一年多的調查顯示，「遠程辦公」在7個國家中對比在公司辦公，效率平均提升了69.1%，即便日本是7個國家中最低的，效率也提高了近4成。

很多油管的日常系up也都紛紛表示，遠程辦公讓每天的生活更加輕鬆，不僅減少了通勤上班時間增加了休息機會，在家的心情也更加舒適，工作效率反而提升了。

工作完中午還能躺一會兒，對於日本的社畜來說，簡直是無比快樂。

而在家無法集中工作的社畜們，這一年多里，也有了越來越多的商家為他們開闢出各種「私人辦公空間」的服務。

日本星巴克就推出了「個人小單間」的辦公空間。

WiFi電源齊備，伴隨着店內輕鬆的音樂，可以更專注的完成手中的工作。

如果需要私密環境開會，店內還提供這種完全封閉的套間供使用。

除了咖啡店、餐廳等場所之外。也有越來越多的酒店旅館由於長時間沒有遊客，乾脆把房間開放，供上班族在平日利用，一日甚至僅需500日元！

還有的高級酒店專門設計了「遠程辦公專用套餐」，房間大！包早餐！不用收拾屋子！除了貴之外沒有缺點！單身社畜們紛紛表示只要有錢，這我能一直住下去！

所以，當上班族們感受到了更加舒適的變革，一切就都回不去了。日本的社畜們對於到公司上班的態度，正在逐漸發生變化。

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02. 老闆表示：這我不樂意了啊

· 「強制上班」成話題 ·



員工爽了，日本的老闆們卻漸漸有點不太開心，比如這幾天在網上「強制（去公司）上班」就成了大家爭論的熱點。

與公司職員78.8%要求繼續遠程辦公的意願相對，老闆們有43.8%表示「遠程辦公沒啥用」。

上班族們紛紛表示：去公司浪費的時間太多，中間感染了怎麼辦？——果然體驗了遠程辦公的快樂，想再回到從前就變得不那麼情願了對吧！

同時，大公司與中小公司則有着自己的擔憂，且不太一樣。中小公司的老闆更多的擔心「看不到員工在工作，他會不會在摸魚」。

而大公司的老闆則更多的將擔憂放在了「情報泄露、訊息安全」上。

即便如此，NTT的社長表示，明年將改個工作方式，將「遠程辦公」作為基本方式推進下去，同時增強公司訊息安保以應對可能產生的問題，這波啊你在大氣層！

· 你想捲也就罷了，怎麼還嘲諷我呢？·



當然，有積極創新改革的社長，也有着奇奇怪怪的老闆。前幾天，品川車站一個老闆「異想天開」的廣告就引發了上班族的眾怒。

臨近下午下班的時間，整個品川車站數碼電子屏突然蹦出了「今天上班，你快樂嗎？」的白底黑字字樣，讓一眾上班族看了不禁心裏冒火，表示：你覺得我看起來像很快樂的樣子嗎？

事件迅速在網上發酵，並被惡搞成了一系列表情包。

畢竟品川這條通道人稱「社畜迴廊」，你一個廣告這麼來，豈不是一種完美的嘲諷現象？上班族表示紛紛無法理解。

最終，由於批判聲一浪高過一浪，這則廣告僅存一天就遭下架，當事老闆在twitter上表示進行了深刻的反省。

只能說這波是自己造的孽，自己鞠躬承擔吧。

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03. 思維模式，要隨時變化

從戰後「拼搏的一代」到昭和年間「黃金泡沫時期」再到平成令和的「低慾望一族」，日本的年輕上班族們的心態逐漸發生變化，而這次新冠疫情，無疑又一次讓日本的整個工作環境，也被迫發生了巨大的改變。

究竟「遠程辦公」是否符合時代潮流，我們不得而知，然而在目前越來越捲的年代，日站君覺得，不要固化思維，能夠做出一些創新與思維上的改變，永遠是最好的選擇。

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