人際關係｜生命有限　別浪費時間　自私、小心眼4種同事不值深交

編按：能在職場上遇與好的同事當然高興，不過世上總有些人會令人討厭，跟他們多說一句話也覺得在浪費時間。以下內容節錄自《別相信這些人：教你識破人性偽裝，遠離社交陷阱》，就點出4種人，實在不值得深交。



交友也可以這樣說，要想知道哪些人可交，關鍵在於要知道哪些人不可交。

有個著名雕刻家說過：「雕刻，就是把不需要的部分去掉的一種藝術。」這話說得十分精闢，不只是適用於藝術，也適用於人生。換一種說法也可以表述為，交友的藝術就是一種分辨哪些人不可交的藝術。

職場遇見4種人，切記不可深交：（按圖了解）

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哪些人不可交呢？

1. 太注重個人利益的人

世界上不可能有完全不為自己打算的人，這是一個人所共知的生活常識。但一個明事理、有道德的人，不可能只想到自己，不顧臉面地為自己謀私利。那些只考慮自己、只想到個人利益的人，最易傷害的不是跟他生疏的人，而是和他比較熟悉、比較親近的人。

因為生疏的人，本來就和他沒有交往，他想跟人家計較是沒有條件、沒有基礎的；而熟悉、親近的人和他們有較多的接觸、較多的交往。在接觸和交往中，他們為了個人利益，會處心積慮、想方設法佔熟人的便宜。為了一點蠅頭小利，他們甚至不惜背叛朋友，以滿足自己的欲望。這樣的人，如果把他當作朋友，你便會吃虧上當，給自己帶來麻煩。

例如，有人請朋友為自己裝修房子，本來由於關係比較密切，在開工前沒有說價錢的問題。不是主人家不想說，而是朋友說他是幫忙，如果把錢說在前面，就是看不起他。當工程完畢後朋友開的價錢卻比公價高出幾倍。主人家實在不能也不好接受，便說是不是太多了。那個朋友卻翻了臉，最後主人家不得不吃了這個虧。

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2. 雞蛋裏能挑出骨頭的人

有一種人，他們無論和甚麼人打交道，無論做甚麼事，都能在雞蛋裏挑出骨頭。這種人的特點是看甚麼都不順眼，看別人不是這裏有問題，就是那裏有毛病，他們能在最完美的東西中發現不完美，他們能在沒有問題的地方找出問題，他們能在讓人尊敬的人身上發現能讓他不滿意的蛛絲馬跡。他們表面看來好像和你關係不錯，但是只要一轉身，馬上便會傷害你。

3. 缺乏社交禮節的人

人，可以說都是世俗的人。生活中不可缺少的客套和禮節，正常的人都知道且能正確運用。但有一些人由於性格的原因，便不會說一些必要的客氣話、做得體的事。這種人，無論是有意還是無意，無論是出於個人原因還是性格原因，都不可作為深入相交的對象。如果與之為友，會給自己帶來不必要的麻煩，甚至會因為交上了這樣的朋友而讓別人懷疑你的人格，最起碼會給你帶來一定的負面影響。

4. 忘恩負義的人

點滴之恩，當湧泉相報，這是基本常識。如果與知恩不報、忘恩負義的人為友，就等於自掘墳墓。

上面所說的四種人不可深交，並沒有多少深奧的道理，許多都是老生常談。但是，人們往往不是因為不知道其中的道理，而是在生活中不能準確地判別。所以說，要知道哪些人不可交，關鍵在於要在生活中分清一些人的行為，對其行為要有比較理性的判斷，才能真正知道哪些人不可交。只要不交不可交之人，你便會交上真正的朋友。

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《別相信這些人：教你識破人性偽裝，遠離社交陷阱》（萬里機構授權使用）

書名：《別相信這些人：教你識破人性偽裝，遠離社交陷阱》

作者：杜金笙

曾任職出版社編輯，先後在多家公司擔任培訓師，長期從事企業人力資源管理、中小公司史和商業史研究。



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