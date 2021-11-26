別被同事慣性情緒勒索　預設「話知佢死」清單　拒絕別人再不內疚

只要對那些不該在乎的事拿出「管他去死」的氣魄，你就可以把更多的時間、心力或金錢，投入到自己真心喜歡的事物，你的人生將會更美好！



所謂的整理術不只限於居家環境，更要進一步提升到人生的各個層面。我們常逼着自己做一些不開心的事，原因多半是：

．我們認定自己有義務去做。



．我們怕傷害別人的感受，或是怕當壞人。



但其實，我們可以在既不會讓自己產生罪惡感、又不至於讓別人覺得自己是個王八蛋的情況下，好好放下這些執念，留給自己更多自由、輕鬆自在的時間。

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在莎拉．奈特的著作《管他去死是人生最大的自由：活出理想人生的身心靈清理法則》中就提到一個重要觀念：你可以管他去死，同時不當爛人！

本書靈感來自暢銷書《令人怦然心動的人生整理魔法》，但所謂的整理術不只限於居家環境，更要進一步提升到人生的各個層面！要怎麼做到？書中就提到「管他去死的人生整理魔法」2 大步驟 ：

1. 決定哪些事情可以不要管那麼多。



2. 運用「我一點也不愧疚」的處事技巧，管他們去死。



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很多人之所以做不到「管他去死」的人生哲學，是因為怕得罪人。可是，我們完全可以在不被討厭的狀況下，執行這項原則。 根據作者的親身經驗，最好的做法並不是編織一個善意的謊言（因為謊言有時候會造成更多麻煩），而是「有禮貌地據實以告」。 像是決定哪些事情可以不要管那麼多，首先， 列出「管他去死」清單，由易到難分別是：

．物品跟一般生活瑣事（最容易辦到「管他去死」的類別）



．工作（每個人都會在工作上遇到一些討厭的事）



．朋友／熟人／陌生人（因為有人情壓力，難度稍高）



．家人（最可怕的地雷區，通常也是每個人最介意的，需要小心處理）



第二步就是設定「管他去死」預算表：你能管的事情是有限的，你管得越多，就會犧牲掉越多時間跟自由。藉由這份預算表，你可以清楚看出事情的輕重緩急，少管一些「參加同事舉辦的卡拉 OK」、「遵 守沒有意義的服儀規定」這類的事，多管一些「陪伴家人」等你認為真正重要的事。

把斷捨離用在甚麼地方不是重點，關鍵在於：只要你實踐「不抱歉的清理法」，學會瀟灑拒絕，保證你整個人會神清氣爽，行事曆會多出空檔，而你的時間和心力還能用在自己真心喜愛的地方。

我發誓，你將會開始懂得人生的美好。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題： 討厭的事就管他去死吧！讓人生變得神清氣爽的「不抱歉的清理法」】