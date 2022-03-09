Omicron｜搭車返工或藏染疫風險　即學或搭港鐵、巴士5大防疫技巧

新冠病毒（COVID-19）不斷變種、持續全球肆虐，於2021年11月底在南非發現的Omicron變種病毒已擴散至近80餘個國家，然而不少上班族仍須回辦公室工作，讓不少通勤族擔心在上班途中染疫。

為保護自身與他人的安全，搭乘交通運輸工具時有哪些注意事項？騎車、開車需要額外的防護措施？《Hello醫師》整理出隨手就能做到的「通勤族佛系防疫法」，就算非得出門上班也能護好護滿超放心！

文：Hello 醫師



疫情肆虐 應隨時提高警覺

因通勤期間無法確定與旁人保持正確社交距離，因此仍應提高警覺，將口罩配戴正確，口罩緊密貼合臉部、遮住鼻，也避免接觸任何物品，讓病毒無法有機可乘。

Omicron傳播力強，仍要返回辦公室工作的打工仔，上班時最好小心：（按圖了解）

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新冠疫情肆虐無法在家上班怎麼辦？給通勤族的防疫攻略

5大通勤防疫術 通勤族免驚

下列5種通勤方式，都是隨手就達到保護自己、遠離病毒的好方法：

步行

走路上班時仍應戴好口罩，與非特定對象保持安全社交距離，並適時更換，確保100%防護力。

公共交通工具

進出港鐵站、上下巴士時，建議避免觸碰手扶梯、門把、欄杆，或是公共廁所的輔助桿。若非必要，觸碰前不妨以酒精消毒；搭乘巴士、港鐵時，口罩也需緊密貼合配戴，保持安全社交距離；感應八達通時，可以與感應器稍微保持適當距離，降低直接觸碰感應區而沾染病毒的風險；離開公共交通工具時，應立即以酒精消毒手部或是將手部清洗乾淨，避免病毒殘留。

駕駛電單車

由於大部分電單車車停車位處於露天環境，路人行經時的飛沫或噴嚏，皆可能停留於機車表面，或他人擅自挪動電單車以利停放，因此建議電單車駕駛者應使用酒精消毒機車把手與椅墊。

駕駛私家車

開車相較其他通勤方式雖相對安全，不過若有朋友或同事同車通勤，建議雙方皆應佩帶口罩，上車之前也應進行手部消毒，方向盤觸摸前也應以酒精消毒，降低車內感染風險。

單車

疫情期間應減少租借單車以避開接觸風險，若有必要租借，可先用酒精將坐墊與把手消毒乾淨。若為自己的單車且停放在戶外，每次騎車前建議先將椅墊車身、把手、手部消毒完畢再騎單車，以降低直接或間接接觸到路人飛沫的風險。

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「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：通勤族佛系抗疫法！5招並用Covid退散】