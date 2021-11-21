就業｜韓國外賣員超42萬　人數比教師多　一原因令Uber Eats敗走

韓國統計廳19日發佈的統計數據顯示，今年上半年韓國外賣員人數首次突破40萬，達42.3萬名，創歷史新高。據韓國《東亞日報》20日報導，去年上半年受新冠疫情影響，韓國外賣員人數激增到37.1萬人，今年上半年進一步增加14.2%。



與2018年的31.3萬人相比，過去三年增幅高達35.1%，這其中還未包括兼職外賣員工作的人員，因此實際從事外賣工作的人數可能要更高。

韓國比一般國家更早推出食物外送服務，這可能與韓國像是炸雞等食物非常流行有關。就連沒有沒有門牌號碼的地方，像是在漢江邊、公園出遊的時候，都可以叫炸醬面、炸雞等外送服務而聞名。

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大型外送服務平台有廣受歡迎的Baedal Minjok、 Yogiyo，還有購物網站Coupang推出的Coupang Eats。由於這些既有服務平台已經把市場瓜分完畢，導致就連Uber所推出的Uber Eats也很難攻入，2019年宣布停止在南韓的外送服務。

外賣員人數超過42萬，意味著外賣員成為韓國從業人數第16多的工作，比學校教師（40.9萬人）和電腦軟體工程師（36.4萬）的人數還多。韓國統計廳相關人士認為，外賣員人數增加與疫情導致的飲食消費模式改變有關，「預計外賣從業人數未來還會持續增加」。

據瞭解，今年上半年韓國就業總人數為2721.4萬人，同比增加2.5%。受疫情影響，面對面的服務業從業人數大幅減少。今年上半年，商店銷售從業人數為174.5萬人，去年同期為184.3萬人。

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