辭職｜5年沒加人工　決心遞信走人　怎知多寫「三字」反須賠3萬元

看似「差不多」的內容，有時如果涉及到法律問題的話，可能會帶來「差很多」的結果。



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根據中國媒體報導，2021年3月，在遼寧省大連市一家軟體開發企業工作的彭晨宇，因企業5年未漲工資決定離職。

他依中國的法律規定，提前30天向人力資源部門提交了紙本的辭職報告，這種公文報告在網路上到處都有「模版」可以下載，他下載後依照自己的情況改寫，不過沒有注意到的是，在公文最後有小小的「請批示」三個字。

同年，4月23日，彭晨宇依照自己的規劃，在辭職報告提出的三十天之後，打包自己的辦公用品離開了這間公司。

沒想到，在5月20日，他收到了法院寄給他的一張傳票：他的前公司狀告他曠工，並要求賠償經濟損失2.9萬元人民幣。

經審理，大連市金州區人民法院認為，彭晨宇提交的辭職報告上有「請批示」字樣，這屬於協商解除勞動關係，不符合中國勞動合同法第三十七條規定的「勞動者提前三十日以書面形式通知用人單位，可以解除勞動合同」的情形，而是適用同法第三十六條規定的「用人單位與勞動者協商一致，可以解除勞動合同」的情形。

因此，在雙方未協商達成一致的情況下，彭晨宇的行為屬於曠工，應賠償用人單位經濟損失。

這個新聞引起中國網路的討論， 網友表示「請批示反而錯，不如直接通知比較好。」「怎麼，我辭個職還得先找個法律顧問諮詢一下？」「這種公司不待也罷。」

五年沒有調整工資，離職還來給你這一招再倒賺3萬，這種公司的確也真是不待也罷。

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